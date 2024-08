La Bisbal del Penedès amplia el servei de bus urbà a partir del setembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de La Bisbal del Penedès ampliarà el servei d'autobús urbà de cara al setembre de 2024. Aquesta millora inclou un augment significatiu de les freqüències, especialment en horari de tarda, i la creació d'una nova línia que connectarà el municipi amb la zona escolar del Vendrell. També s'ampliarà el servei fins a les 20:50h en algunes línies.

La nova línia escolar beneficiarà els estudiants de cicles formatius i batxillerat artístic que han de desplaçar-se al Vendrell. Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a una necessitat llargament identificada per l'equip de govern municipal, ja que l’alumnat que fa batxillerat artístic o cicles formatius al Vendrell, fins ara no comptava amb transport públic per anar i tornar de les classes.

Aquesta millora del transport públic suposa una inversió anual de 123.355,56€, assumida íntegrament per l'Ajuntament. Per al període de setembre a desembre de 2024, el cost serà de 41.118,52€.

La regidora de Mobilitat, Sílvia Monfort, ha explicat que «aquesta ampliació del servei d'autobús reflecteix el nostre ferm compromís amb la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans». L’alcaldessa Agnès Ferré ha afegit que «amb aquestes modificacions facilitem l'accés a l'educació i potenciem l'ús del transport públic a tot el municipi».

L'Ajuntament està ultimant els convenis corresponents amb la Generalitat i l'empresa concessionària del servei, Ízaro, per implementar aquestes millores. L’equip de govern es planteja aquesta ampliació com una «prova pilot» i si la rebuda del servei és bona i hi ha suficients alumnes que opten per aquesta opció per traslladar-se a estudiar al Vendrell, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès optarà per perllongar aquesta ampliació als cursos següents.

El servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès ha experimentat un creixement notori en els darrers anys, consolidant-se com una opció de mobilitat essencial per als veïns del municipi. Durant els primers sis mesos de 2024, el bus urbà ha registrat 11.716 usuaris, amb una mitjana diària de 93 passatgers. Aquestes xifres suposen un increment significatiu respecte al 2023, quan es va tancar l’any amb un total de 18.687 usuaris i una mitjana de 75 usuaris diaris. L’augment és encara més notable si es compara amb el 2022, ja que el 2023 va suposar un increment del 148% del nombre viatgers respecte a l’any anterior.

