Protecció Civil reparteix 20.000 ventalls als trens amb destí a les platges amb informació per prevenir els ofegaments

Protecció Civil ha repartit aquest dissabte 20.000 ventalls a diferents trens amb destí a les platges per fomentar la campanya ‘A l’aigua, risc 0’, amb la qual es busca prevenir els ofegaments.

Els ventalls de paper s’han distribuït als combois que surten de l’Estació de França de Barcelona en direcció les platges del Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès, així com també als trens que inicien el recorregut a l’Hospitalet de Llobregat cap a la costa del Maresme i Blanes.

«Cal informar la població que és molt important seguir diferents consells quan anem a la platja», ha recalcat la cap del servei d’Informació de Protecció Civil, Xesca Baró. Aquest estiu, a Catalunya han mort 16 persones que s’estaven banyant a platges o piscines.

Baró ha recordat que els consells bàsics passen, entre altres, per banyar-se a platges que tinguin servei de vigilància, seguir les indicacions dels socorristes, accedir a l’aigua de forma gradual i tenir una atenció especial a l'hora de supervisar els infants. Al mateix temps, es recomana anar a l’aigua sempre acompanyats i no entrar al mar si hi ha qualsevol símptoma de malestar.

