Ensurt per ofegament al port de Coma-ruga

Aquest diumenge al matí els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per un possible ofegament al port de Coma-ruga. Una persona ha trucat als serveis d'emergència per cinc banyistes que no havia vist sortir de l'aigua.

Arran de l'avís, rebut a les 09.25 hores, la Policia Local s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb un vaixell i Salvament Marítim ha activat un helicòpter de rescat.

Els Bombers han activat tres dotacions terrestres, però finalment la seva presència no ha estat necessària, ja que, abans d'arribar, han sigut avisats per la Policia Local de què els banyistes havien pogut sortir de l'aigua sans i estalvis.

