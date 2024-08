Investigat un camioner begut que conduïa de forma temerària per l’AP-7

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Efectius de la Guàrdia Civil de Castelló han investigat el conductor d’un camió com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir de forma temerària i sota la influència de begudes alcohòliques.

Els fets es van produir el passat dia 20 de juliol, quan els agents van rebre trucades de diversos conductors informant de la conducció anòmala d’un camió per l’AP-7.

Al seu torn, una patrulla de Trànsit de Mossos d’Esquadra va comunicar que circulava per l’autopista AP-7, sentit sud, darrere d’un vehicle articulat estranger, el conductor del qual anava realitzant una conducció irregular i en forma de zig-zag.

Per aquesta raó, les patrulles d’ambdós cossos policials van establir un dispositiu de seguretat per advertir del perill a la resta d’usuaris de la via i detenir el conductor temerari que fins i tot va arribar a col·lidir contra la tanca de la calçada.

Quan els agents van aconseguir interceptar i parar el camió al quilòmetre 357 de l’AP-7 a Benicarló, van comprovar que el seu conductor presentava evidents símptomes de conduir sota els efectes de l’alcohol, donant una taxa d’alcohol delictiva, per la qual cosa va ser investigat per dos delictes contra la seguretat viària, en conduir de forma manifestament temerària i sota la influència de begudes alcohòliques.

Les diligències instruïdes han estat entregades al Jutjat de Guàrdia de Vinaròs.

L’actuació ha estat realitzada per efectius del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Castelló i Trànsit de la Regió Policial Terres de l’Ebre de los Mossos d’Esquadra.

Conduir un vehicle a motor o un ciclomotor amb temeritat manifesta, posant en perill la vida o la integritat de les persones, pot comportar una pena de presó de sis mesos a dos anys, i privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps entre un i fins sis anys.

El delicte per conduir sota la influència de begudes alcohòliques pot castigar-se amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un i fins quatre anys.

