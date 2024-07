Aquestes són les millors patates braves de Calafell segons l’influencer 'vayaBravas'

David Sitjes, més conegut al món de les xarxes socials com 'vayaBravas', és un creador de contingut que comparteix amb els usuaris d’Instagram i TikTok la seva opinió, valoració o experiència sobre les patates braves que menja, com a hobbie, per tot Catalunya.

Així doncs, Sitjes, que compta amb més de 25.000 seguidors a les xarxes, ha recorregut diversos restaurants de Calafell per menjar patates braves i, com no podia ser de cap altra manera, ha donat la seva opinió. És el cas, per exemple, del Petit Duval, Ruda i l'Espineta.

Del primer, del Petit Duval, Sitjes indica que les patates braves d’aquest restaurant, a les que va valorar amb un 8,8 sobre 10, «són patates varietat Monalisa, grandària mitjana, doble cocció, després un cop de foc per a deixar-les cruixents i tendres per dins. Per a mi, no té punts febles, bona presentació, textura perfecta, quantitats justes i preu competitiu».

Del Ruda Sitjes explica que, «malgrat ser congelades, he de dir que em van sorprendre. I una bona idea i molt saludable això d'estar enfornades prèviament, de fet Dani i Juan, els propietaris del local, volen evitar que més del 5% de la carta siguin aliments fregits». Per això, l’influencer li posa de nota un 7,7 a aquestes patates.

Finalment, de les patates braves del restaurant l'Espineta, Sitjes manifesta que són «patates de grandària mitjana, fetes amb doble cocció, cruixents per fora i tendres per dins, encara que no s'acaben de desfer quan les mossegues. Vaig trobar a faltar el picant, així que no és la seva millor ració». Sitjes li posa de nota un 7,5 a aquestes patates.

