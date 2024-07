El Vendrell licitarà un nou contracte dels serveis de les piscines municipals a principis de 2025

La Regidoria d’Esports de l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat la intenció de no prorrogar l’actual contracte dels serveis esportius de les piscines municipals cobertes del Vendrell (Complex esportiu Camp d’Esports i Complex del Dr. Robert), un cop aquest finalitzi el 15 de gener de 2025.

El contracte actual es va formalitzar el 15 de gener de l’any 2010 amb l’empresa FCC Aqualia amb una vigència de 15 anys a comptar des de l’inici de la prestació del servei i, en concret, inclou els serveis esportius, el servei de recepció i atenció al client, el servei de neteja i manteniment i la gestió de les piscines municipals cobertes.

El regidor d’Esports, Àlex Barrera, ha explicat que el govern té clar que el contracte no serà prorrogat en cap cas i, per tant, es farà efectiva la seva finalització amb data de 15 de gener de 2025. Això implica, segons ha dit el regidor, que ja s’està treballant intensament en la preparació de la licitació del nou contracte de serveis esportius. Un nou contracte, ha remarcat, «que ha de servir per dimensionar i actualitzar com toca el servei esportiu i oferir un programari de qualitat i adequat als moments actuals».

Així doncs, segons Barrera, el nou contracte haurà d’incloure aspectes que es consideren essencials. Entre aquests, ha destacat «les activitats inclusives per a persones amb discapacitat accions que arribin a tothom i que permetin la pràctica esportiva sense excepcions». De fet, ha recordat ja s’han dut a terme diferents proves pilot en aquesta línia com la del projecte Aquafit, que han estat un èxit.

Una altra de les activitats que haurà d’incloure el nou contracte és la natació escolar i la natació adaptada.

Així mateix, el contracte haurà d’incorporar la figura de l’Auxiliar esportiu, una persona que realitzarà tasques d’acompanyament i vetlla per a persones que tinguin més dificultats.

Un altre dels aspectes de millora que es vol incloure en la licitació és l’augment de les hores de neteja i manteniment dels equipaments, així com de la flexibilitat i agilitat, tant en la incorporació de noves activitats com en els horaris d’obertura.

Segons el regidor d’Esports, «considerem que el contracte de serveis esportius ha de fer-se amb rigor i entenent quines són les necessitats i inquietuds del municipi. D’aquesta manera, amb la mirada posada a l’any 2025, plantegem un nou contracte amb projectes inclusius, equipaments de qualitat, activitats diverses i actualitzades i un servei de qualitat i transversal, a l’alçada del que es mereix aquest municipi».

