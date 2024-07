La Canonja instal·larà una pantalla per seguir el judoca David García Torné als JJOO de París

La Canonja vibrarà amb els combats de David García Torné als Jocs Olímpics de París. L'Ajuntament ha habilitat una sala de l'Edifici Època durant tot el diumenge 28 de juliol per seguir la participació de l'esportista olímpic local.

García Torné és el primer judoca olímpic de la província de Tarragona i, a més, compta amb moltes possibilitats d'endur-se una medalla cap a casa.

El regidor d'esports del municipi, Miki Pérez ha manifestat que «estem molt orgullosos i emocionats de tenir al David als Jocs Olímpics, no només per la seva vàlua com a esportista i els valors que representa d'esforç, treball, constància i sacrifici, sinó que a banda de tot això, el David és una gran i bona persona, que no ha defallit mai tot i les lesions que ha patit i sempre ha tirat endavant, lluitant pel seu somni».

Pels canongins, ja és tot un triomf que el diumenge el David sigui a París, acabi amb medalla o sense, ja que com indica el regidor d'esports, «per nosaltres el David té tot el nostre suport i ja ha guanyat, faci el que faci el dia 28».

Per poder estar al seu costat, d'una manera simbòlica, l'Ajuntament ha preparat una sala de l'edifici Època amb una pantalla durant tot el diumenge 28 de juliol per seguir els diferents combats.

Els horaris per diumenge 28 de juliol són els següents:

10:00 -66 kg masculí , eliminat . Trenta-dosens de final

, . 10:28 -66 kg masculí, eliminat. setzens de final

12:20 -66 kg masculí, eliminat. vuitens de final

masculí, vuitens de final 13:16 -66 kg masculí, quarts de final

16:00 -66 kg masculí, repesca

16:17 -66 kg masculí, semifinals

17:18 -66 kg masculí, combat medalla bronze a

17:28 -66 kg masculí, combat medalla bronze b

17:38 -66 kg masculí, final

