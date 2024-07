El Vendrell reformarà l’avinguda de Sant Vicenç

L’Ajuntament ha contractat la redacció del projecte de reforma de l’avinguda de Sant Vicenç. Aquesta reforma transformarà l’avinguda en un carrer d’un sol sentit, voreres de 3 metres i carril bici.

L’avinguda de Sant Vicenç és un dels principals carrers del nucli del Vendrell. Fins als any 90, era l’últim carrer pel sud, l’entrada i sortida per la N-340 i l’autopista, amb una barreja entre zona residencial i activitat terciària amb magatzems i botigues a l’engròs.

Actualment, els nous carrers que donen entrada i sortida al nucli del Vendrell per la carretera de Tarragona, com Francesc de Riera o Abadessa Emma, han alliberat a l’avinguda Sant Vicenç d’aquesta funció. La reforma prevista vol transformar-la definitivament en un carrer pacificat, de caràcter eminentment residencial, amb comerç i serveis de proximitat.

L’avinguda Sant Vicenç és una via estratègica i principal, perquè és l’entrada al Vendrell des del mar, des de Sant Salvador, i connecta amb la via verda, la carretera de Sant Vicenç i el carrer Cristina Baixa, unint la platja, la muntanya i el centre del Vendrell, cohesionant en conseqüència el municipi.

El projecte preveu un sol sentit de circulació, previsiblement d’entrada, amb la vorera nord de 3 metres d’ample, arbrat i estacionament de vehicles, i la vorera sud de 2,25 m d’ample i carril bici de 2 m. La reforma també preveu substituir i soterrar els serveis.

L’alcalde Kenneth Martínez ha afirmat que «amb aquesta reforma unirem el municipi amb una via per a vianants i bicicletes de 7 km; des de Sant Vicenç de Calders poble fins a la platja de Sant Salvador i Coma-ruga, per la via verda i passant pel centre del Vendrell».

El contracte de redacció del projecte de reforma urbana té un valor de 38 mil euros. La previsió és licitar l’execució de les obres a principis de l’any 2025 i començar-les pels volts de l’estiu.

L’alcalde Kenneth Martínez ha afegit que «aquesta obra dona continuïtat a les altres reformes que hem fet aquests darrers anys als nostres carrers amb l’objectiu de millorar l’entorn urbà, l’accessibilitat, ampliar les zones per a vianants, la mobilitat sostenible i cohesionar el territori».

