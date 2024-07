L’Ajuntament de Tarragona restringirà l’accés de vehicles als carrers Comte de Rius i Sant Agustí

Milers de persones passen cada dia pels carrers Comte de Rius i Sant Agustí, dues vies peatonals que uneixen la Rambla Nova amb la Rambla Nova. Tot i que és una zona per a vianants, lliure de trànsit rodat, és habitual veure-hi vehicles circulant a poca distància dels transeünts o aparcant a prop dels comerços i les terrasses. Normalment, són camions i furgonetes que accedeixen a aquests carrers per carregar o descarregar material i mercaderies. L’Ajuntament de Tarragona ha decidit posar fi a aquesta situació i, per això, prendrà mesures per restringir l’accés de vehicles en aquesta àrea.

El consistori col·locarà bancs de pedra —com les que hi ha a la Rambla Nova— a les dues entrades del carrer Sant Agustí. També ho farà al carrer Comte de Rius, però, en aquest cas, deixarà un petit marge a la part superior perquè, en el número 10, hi ha l’aparcament de l’Hospital Santa Tecla. «Posarem el tancament una mica més avall perquè en aquest pàrquing hi entren vehicles contínuament», apunta la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, qui assegura que ja estan parlant amb el centre hospitalari per estudiar la possibilitat de col·locar una pilona automàtica a l’accés per la Rambla Vella.

A partir de dimarts es farà efectiu aquest tancament i només es deixarà entrar els camions pel carrer Joan Maragall, de 6 a 11 del matí, per fer la càrrega i descàrrega, tal com s’està fent a la plaça de la Font. Allà, ja hi ha una pilona retràctil que, un cop finalitzi l’horari establert, es pujarà i impedirà l’entrada de vehicles. Orts explica que, en casos d’emergència, la Guàrdia Urbana podrà abaixar-lo telemàticament perquè hi puguin accedir les ambulàncies o els bombers sense problemes.

La consellera assegura que «és necessari regular aquesta zona peatonal», on han detectat que «els vehicles cometen infraccions diàriament». «Està al centre de la ciutat i és molt dens el trànsit de persones que viuen allà, van a comprar o prenen alguna cosa en una terrassa», indica l’edil, qui remarca que es donarà més seguretat als usuaris de la plaça Verdaguer, on hi ha un parc de nens. L’àrea de Comerç ja ha informat els negocis de la zona sobre aquest canvi, que pretén «evitar situacions de risc». «La gent ha de poder caminar tranquil·la», diu Orts.