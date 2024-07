L'ACA retira la sanció econòmica que havia imposat a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) retira finalment la sanció a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès per superar el consum màxim d'aigua al municipi durant el mes de setembre de 2023. Aquesta sanció, de 9.600 euros en un inici i que després va ser rebaixada a 5.760 més una indemnització de 2.900,78 euros, va ser notificada el passat mes de desembre. Ara, gràcies al redactat del Decret Llei 4/2024 del 16 d'abril, la llei que va aprovar la Generalitat per afrontar els efectes de la sequera, es deixa de considerar que el consum d'un mes aïllat sigui una conducta típica i, per tant, sancionable.

En el seu moment, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va interposar un recurs de reposició davant de la sanció, argumentant que el municipi disposa de 9 xarxes d'aigua diferents, amb un total de més de 100 km de xarxa d'aigua i que hi ha moltes fuites que provoquen aquest increment de consum. Una situació que des del consistori asseguren fa anys treballen per revertir. "Des del 2015 estem invertint en el canvi de la xarxa d'aigua i en la millora del servei d'abastament amb l'objectiu de reduir les fuites que provoquen pèrdua d'aigua", afirma l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, a la vegada que celebra la revocació de la sanció imposada.

Per un altre costat, l'Ajuntament es va presentar a la convocatòria de subvencions de l'ACA per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya. Actualment, hi ha diverses obres en curs amb una inversió total d'1.421.890,39 euros. Aquests es destinen a la renovació de la xarxa d'aigua de zones de les urbanitzacions de Can Gordei i del Priorat i d'un barri del nucli. A més, també està previst que durant el mandat actual s'inverteixin 770.906,05 euros més per al canvi de la xarxa d'aigua d'una zona del nucli, una del Priorat i una altra de l'Esplai.

