Treballadors del Consell del Baix Penedès reclamen millores salarials

Les treballadores i treballadors del Consell Comarcal del Baix Penedès manifesten en un comunicat que les seves retribucions salarials no són prou justes ni s’adeqüen a aquelles que perceben altres administracions públiques que desenvolupen, superiors a la seva categoria reconeguda.

Davant d’aquesta situació, des de febrer de l’any 2023, van negociar amb l’anterior equip de govern del Consell Comarcal, mitjançant Mesa General de Negociació, una nova Relació i Valoració de Llocs de Treball (RLT i VLT). Durant el mes d’abril de 2023, segons expliquen els treballadors, el Consell Comarcal va presentar una valoració tècnica, i els representants dels afectats van presentar les seves propostes, les quals es van negociar durant el mes d’abril de 2023.

A principis de maig del mateix any el Consell va presentar la proposta de valoració econòmica i, segons consta en l’acta del Consell d’Alcaldies de final de maig, aquests acorden traslladar la qüestió de la proposta econòmica i del càlcul de com afectaria els convenis entre els ajuntaments de la comarca i el Consell, al nou equip de Govern i al nou Consell d’Alcaldies resultant de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

En data 25 de gener de 2024, tal com asseguren els empleats, es reuneix la Mesa General de Negociació per primer cop amb el nou equip de Govern, i es constata la necessitat de modificar a l’alça la valoració econòmica dels convenis que regulen els serveis que el Consell Comarcal presta als ajuntaments de la comarca. «Pel que respecta al seguiment de la negociació sobre el procés de valoració de llocs de treball i la nova RLT, el president del Consell Comarcal reconeix que no mostra la situació i problemàtica actual del Consell i proposa fer un estudi de mercat amb una empresa externa per mirar d’adequar els sous actuals del personal tècnic, arquitectes i enginyers», afirmen els treballadors.

Per tot això, demanen la constitució d’una Mesa General de Negociació amb una nova proposta econòmica per part de la direcció del Consell que garanteixi als seus treballadors i treballadores uns salaris adequats i dignes. També demanen que el Consell d’Alcaldies disposi de la proposta econòmica pactada en Mesa de negociació i consideri aplicar-la en els pressupostos locals de 2025 per tal d’actualitzar així els convenis que regulen els servies que presta el Consell Comarcal als ajuntaments del Baix Penedès. I per acabar, reclamen que s’aprovi en un pròxim ple comarcal la promoció interna dels grups professionals acordats i els que es puguin acordar en Mesa de Negociació.

