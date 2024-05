Xarxa Vendrellenca reclama a l’Ajuntament millores en les parades d’autobús escolars

La federació Xarxa Vendrellenca, composta per les associacions de veïns del Vendrell, exigeix a l’Ajuntament del municipi que millori la infraestructura de parades de les línies de transport escolar. El president de l’entitat, Antonio Garcia, explica que en el ple ordinari de setembre de 2023, el consistori es va comprometre a fer «les inversions necessàries», fet que no ha succeït.

La federació va posar sobre la taula la problemàtica de l’estat de les parades d’autobús escolar el 2022, quan van redactar una proposta transversal amb motiu de l’adhesió de l’entitat al Pacte Nacional per la Mobilitat Sostenible i Segura 2021-2030, iniciativa de la Generalitat.

En aquest document, la plataforma va analitzar les 45 parades de transport escolar.

Els resultats, segons indiquen, són que la majoria d’infraestructures «no tenen marquesina per protegir els usuaris de la pluja i el sol», com la parada 61A de l’avinguda Baix Penedès; d’altres no consten d’informació, com la que es troba a l’IES Sagrat Cor; i, en alguns casos, només hi ha pals rovellats o, directament, cap mena de senyalització, com és el cas de l’escola Pla de Mar.

Com que no van rebre resposta de l’Ajuntament amb relació a aquesta proposta, la federació va elaborar i presentar, l’agost de 2023, un informe de situació denunciant davant el síndic de greuges l’incompliment de la normativa d’accessibilitat.

En aquest document, l’entitat va indicar que l’Ajuntament està incomplint, entre altres normatives, el primer article del Reglament de Transport Escolar, aprovat pel mateix consistori, en el que s’indica que «la finalitat del servei de transport escolar és facilitar l’accés dels alumnes als centres d’educació (...) ateses les especials característiques de dispersió» del Vendrell.

D’altra banda, Garcia destaca que també es va revisar el contracte de transport signat entre l’Ajuntament, la Generalitat i l’empresa de transports. «La Generalitat només ens va dir que les seves parades estaven en bon estat», explica.

La decisió del plenari

Els grups municipals Som Poble, Esquerra El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell van presentar en el ple ordinari de setembre de 2023 una proposta de resolució per millorar les infraestructures de transport escolar. Aquesta incloïa realitzar un estudi «a fons» del sistema de parades i «determinar el cost» d’adequar-lo. També es va demanar destinar una patida del pressupost a arreglar els desperfectes.

La proposta va ser aprovada per unanimitat, però Garcia denuncia que l’ajuntament no ha complert, tot i la «importància» del transport escolar al municipi: «Mou 474 alumnes diàriament», indica. «A l’octubre tornaran a moure pressupostos, i demanarem una partida per 2025», explica Garcia, i afirma que el consistori té «l’obligació jurídica de mantenir en bon estat les parades. Ens empararem en això». L’Ajuntament del Vendrell no ha volgut fer declaracions amb relació a aquest tema.