Mischa Maisky i Martha Argerich, caps de cartell del 43è Festival de Música Pau Casals del Vendrell

El violoncel·lista Mischa Maisky i la pianista Martha Argerich encapçalen la 43a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Sota el títol Un duo llegendari, els dos artistes oferiran un concert format per sonates de Beethoven, Brahms i Franck.

«És del millor que hi ha a nivell mundial», ha subratllat el director del certamen, Oriol Toldrà. Enguany, el festival se centra en el romanticisme i el seu vincle amb Pau Casals. Carolin Widmann, Gabriel Carcano, Jonathan Brown, Erica Wise, Antje Weithaas, Anne Gastinel, Claire Désert, Benjamin Appl, Jorge Viladoms i Benjamin Alard són altres dels d'artistes que protagonitzaran els vuit concerts programats del 12 al 20 de juliol.

La violoncel·lista Anne Gastinel i la pianista Claire Désert seran les encarregades d'interpretar el concert inaugural el pròxim 12 de juliol a les vuit del vespre amb obres de Schumann, Chopin i Grieg, sota el títol 'Un periple per l'Europa romàntica'. El dissabte 13 de juliol serà el torn del baríton Benjamin Appl i el pianista Jorge Viladoms amb 'Pau i Victòria', «una proposta exclusiva feta per al festival», segons ha detallat el director del festival, Oriol Toldrà.

El diumenge 14 de juliol, els alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPC) interpretaran diverses obres de compositors romàntics. El dilluns 15 de juliol, Benjamin Alard tornarà a tocar l'orgue de l'Església Parroquial del Vendrell, de qui es va enamorar el 2017 en el marc del festival, amb un programa centrat en obres de Bach.

El dimarts 16 de juliol serà el torn del violoncel·lista Mischa Maisky, qui després de més de 50 anys de fer una audició davant de Pau Casals, oferirà un concert format per sonates de Beethoven, Brahms i Franck acompanyat per la pianista Martha Argerich. El dimecres 17 de juliol, els Solistes i l'Orquestra del Festival Pau Casals oferiran 'Música al Cor del Vendrell', un recital d'obra de Schubert, Mendelssohn, Brahms, Dvorak i Txaikovski.

Antje Weithaas, Jonathan Brown, Erica Wise i els Solistes de l'Orquestra del Festival Pau Casals seran els intèrprets del concert 'Oda a la joventut' el dijous 18 de juliol. Weithaas i els Solistes de l'Orquestra del Festival Pau Casals també seran els responsables de posar el punt final al festival amb el concert 'La cara brillant del Romanticisme' el dissabte 20 de juliol. Abans, però serà el torn de 'El violí romàntic' de la mà del duo Carolin Widmann i Gabriele Carcano el divendres 19 de juliol.

Paral·lelament, el festival també acollirà dos concerts «exclusius» de la mà dels alumnes de l'EMMPC i dels Solistes de l'Orquestra del Festival Pau Casals. A més, en aquesta edició també s'oferirà una classe magistral protagonitzada per Benjamin Alard, qui explicarà la seva experiència en recitals d'orgue i comentarà diverses obres de Bach, així com d'altres compositors del segle XVII.

Nou impuls a través del cartell

Segons els organitzadors, en aquesta edició també s'ha volgut donar un nou impuls al festival a través del cartell. «Volem fer sentir la música, l'art i la cultura en tota la seva plenitud», ha explicat l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, qui ha afegit que «el romanticisme i la música no només se sent a través de la música». L'artista Marina Durany ha estat l'encarregada d'il·lustrar un cartell molt marcat pel romanticisme i per l'eslògan d'aquesta 43a edició 'Sentir els músics romàntics'.

Durany ha volgut mostrar la vessant més humana de Pau Casals i per això ha optat per representar la figura de l'artista català en la seva infantesa acompanyat de la seva mare, qui, segons ha assegurat, va ser decisiva per la seva trajectòria personal i professional.

En aquest sentit, el director del festival, Oriol Toldrà, ha afegit que a través de les arts plàstiques també es vol impulsar el festival i arribar a més públic. Per la seva banda, el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, ha exigit a les administracions que apostin més per un festival que, segons ha considerat, «ja s'ha consolidat i comença a tenir un reconeixement a nivell internacional».

«Esperem que aquest festival sigui reconegut pel que és», ha afirmat Pardo, qui ha subratllat que «no hi ha gaires llocs a Europa on hi hagi aquest ecosistema», referint-se al Vendrell, que esdevé «la vila natal del músic, que té un dels deu millors museus europeus dedicats a Casals, que té aquest festival i altres iniciatives» i, per tant, esdevé «un punt de referència nacional i internacional».

