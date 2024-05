Dos detinguts i 24 denunciats en un dispositiu de seguretat policial a Calafell

Aquesta matinada, Mossos d'Esquadra i Policial Local de Calafell han dut a terme un dispositiu de seguretat ciutadana al municipi. A banda d'efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria dels Mossos del Vendrell, també hi han participat efectius d'ordre públic (ARRO), així com de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

L'objectiu d'aquests operatius és augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i administratives.

En total es van identificar 29 persones i es va detenir una d'elles per part dels mossos com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. A més, deu persones van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents i dues per tinença d'armes prohibides, concretament defenses extensibles.

De la seva banda, la Guàrdia Civil i la Policia Local van tramitar fins a 12 denúncies per diferents infraccions administratives. Finalment, la Policia Nacional, va detenir una persona per infringir la Llei d'Estrangeria.

Et pot interessar: