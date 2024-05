Ferit un home possiblement per arma de foc en un hotel de Segur de Calafell

Aquesta tarda una persona ha estat ferida en un hotel de Segur de Calafell. L'agressió sembla que s'hagi produït amb una arma de foc, però encara no ha estat confirmat pels tècnics. L'incident hauria tingut lloc en una de les habitacions de l'hotel.

De moment, els Mossos d'Esquadra només han confirmat que hi ha un ferit, però no està en perill de mort. No s'ha detallat quantes persones han estat implicades en l'enfrontament, ni si hi ha hagut detencions.

L'incident hauria ocorregut al voltant de les 17 h. Almenys dues persones haurien entrat a l'habitació de l'hotel on es trobava la víctima i, presumptament, li haurien disparat a la cama. Després de l'atac, els agressors haurien fugit.

La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on es troba sota custòdia dels Mossos d'Esquadra. Tot i que algunes fonts indiquen que podria tractar-se d'una transacció de droga que ha sortit malament, no s'ha trobat cap substància il·legal.

Agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra del Camp de Tarragona han iniciat una investigació.

