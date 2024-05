Detenen un camioner a l’Aldea que superava vuit cops la taxa d’alcoholèmia permesa

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Terres de l’Ebre van detenir dimecres passat a l’Aldea un home de 53 anys, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conducció sota els efectes de l’alcohol.

Una patrulla de trànsit que es trobava fent un control de velocitat a la N-340 sentit sud va rebre avís sobre un camió que circulava de forma temerària per l’AP-7 a Torredembarra. Minuts més tard, la patrulla va observar com el camió en qüestió passava pel punt del control.

Ràpidament, els agents van informar de la presència del camió i la intenció d’aturar-lo amb seguretat. Els mossos van comprovar que el camioner circulava fent ziga-zagues ocupant els dos carrils de la via, fet que estava provocant una retenció de vehicles que no s’atrevien a avançar-lo.

La dotació policial va aprofitar un moment en què el camió havia envaït el voral per avançar-lo i mitjançant els senyals acústics i lluminosos el van fer aturar amb seguretat a l’altura de l’Aldea.

Tot seguit, els mossos van comprovar que el conductor, un home de 53 anys, presentava clars i evidents símptomes d’anar sota l’efecte de l’alcohol. En aquest sentit, el conductor va tenir dificultats tant per baixar del camió com per caminar fins a la furgoneta policial on havia de fer les proves d’alcoholèmia.

El resultat de la prova va ser de 1.20 mg/l el que suposa 8 vegades la taxa permesa als conductors professionals que se situa en el 0.15 mg/l.

Per aquests motius, els mossos van detenir el camioner pels delictes de conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol.

El detingut va passar a disposició judicial dijous passat davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Amposta.

