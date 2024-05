Llum verda a la consulta popular sobre el projecte del nou polígon industrial a la Bisbal del Penedès

El Govern ha donat llum verda a la consulta popular sobre el nou polígon industrial «Les Planes del Vent», projectat a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

La Comissió Promotora de la Consulta va presentar un recurs a la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat després que l'Ajuntament rebutgés la seva petició, al·legant que la iniciativa no s'ajustava a la normativa vigent. L'organisme de control ha rebutjat els arguments del consistori i els ha ordenat que admeti a tràmit la sol·licitud.

Els impulsors de la consulta celebren la resolució i demanen a l'equip de govern que faciliti la seva organització, sense «impediments». L'alcaldessa del municipi, Agnès Ferré, ha afirmat que no hi posaran traves.

La Comissió de Control ha rebutjat els arguments jurídics pels quals l'Ajuntament no va admetre la petició per fer una consulta popular sobre la construcció d'una nova àrea industrial a la Bisbal del Penedès, ja que considera que el «que ha de provocar la inadmissió de la sol·licitud és que es convoqui a un grup no afectat per l'àmbit de la consulta i no, en canvi, deixar de cridar a participar altres grups també potencialment afectats».

La resolució també argumenta que la «interpretació àmplia» que defensa el consistori per no admetre la sol·licita «no resulta tampoc coherent amb una lectura sistemàtica o de conjunt de la llei, en tant que aquesta té precisament com a finalitat promoure i facilitar la celebració de consultes, incloent-hi les que són d'iniciativa ciutadana».

Així mateix, el text recull que la sentència 31/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) «obliga a delimitar el col·lectiu convocat amb criteris clars i conformes a l'objecte de la consulta». Els impulsors de la iniciativa han proposat fer-ne una de sectorial i han delimitat la proposta als veïns del nucli i de la urbanització de La Miralba, les quals són les àrees més properes a la zona on es vol construir el futur polígon industrial.

«Si ens desestimaven la iniciativa amb l'argument que havíem convocat una part del territori, la llei deixaria de tenir sentit», ha apuntat el portaveu de la Comissió Promotora de la Consulta Popular no Referendària a l'ACN, Carles Castelló. «Hem fet bé la feina i ens ajustaven a llei. El fet que ens donin la raó ens ajuda a tirar endavant», ha valorat l'impulsor. Els membres de la comissió tenen la voluntat de reunir-se amb l'equip de govern aquesta mateixa setmana per començar a engegar el procés.

«Tenim 60 dies per recollir signatures des de la notificació de la resolució, necessitem que ens compulsin les fulles i que ens cedeixin els espais per recollir-les», ha indicat Castelló. En global, necessiten 150 firmes o un 10% del cens cridat a votar per convocar la consulta. Si es compleixen els terminis, Castelló preveu que es pugui fer el desembre d'aquest any o bé el mes de gener de 2025.

«La nostra intenció no és aturar ni dona llum verda a un projecte, sinó que es consulti a la ciutadania i que l'Ajuntament hi actuï en conseqüència», ha especificat. Alhora, ha opinat que els agradaria que la consulta fos vinculant, però ha recordat que la llei no ho permet. «El resultat obligarà el consistori a posicionar-se en un costat o l'altre -del projecte-», ha afirmat el portaveu.

Sense impediments

Castelló espera que el govern municipal no els dificulti l'organització: «oferim mà estesa a l'Ajuntament perquè ens faciliti les coses perquè sigui tot el més democràtic possible i puguem desenvolupar la nostra tasca com preveu la llei». Per la seva banda, l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha assegurat que no hi posaran «cap trava», tal com els van comentar en la darrera reunió. «Som conscients que quan la Comissió de Control diu que es tira endavant, es tira endavant, només faltaria, no té cap sentit fer el contrari», ha asseverat la batllessa.

Amb tot, Ferré continua considerant que la consulta sectorial no s'hauria de dur a terme. «La Comissió de Control té tot el dret a acceptar-la, la vam inadmetre perquè fer una consulta amb menys del 50% de la població sobre un tema que afecta a tothom no tenia massa sentit», ha argumentat. Segons l'alcaldessa, els dos nuclis cridats a participar-hi representen al voltant d'un 40% del cens del municipi, on viuen unes 4.000 persones.

«Es farà la consulta, per nosaltres no té més importància; totes les formacions es van posicionar sobre el parc empresarial en les últimes eleccions municipals i tothom que va votar ja sabia que pensaven sobre el projecte», ha subratllat. En paral·lel, ha afirmat que els va sorprendre que des de la Generalitat no els sol·licitessin més documents. «Suposo que tenien suficients mitjans per decidir; la democràcia permet votar i no hem de convèncer a ningú de res, al final és una qüestió política», ha tancat.

