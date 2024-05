Investiguen dos homes per explotar treballadors estrangers en comerços de Calafell

La Guàrdia Civil investiga dos homes per explotar presumptament treballadors estrangers en comerços de Calafell (Baix Penedès). Els agents van fer inspeccions en sis locals del municipi el 21 de març, i en quatre d'ells, hi van trobar tres persones que hi treballaven de forma irregular, sense contracte laboral.

Els policies expliquen que els empleats feien llargues jornades de feina, de les vuit del matí fins a les 11 o 12 de la nit quan tancaven els establiments, els set dies de la setmana. Aquest dijous, els investigats han declarat a la comissaria de la Policia Local de Calafell acusats d'un delicte contra els drets dels treballadors i de tracta de persones.

En paral·lel, el cos també investiga sis treballadors més d'una copisteria del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, on sis persones treballaven sense contracte laboral i tres d'elles són irregulars.

