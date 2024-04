Crema un edifici abandonat al Vendrell

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí en l'extinció d'un incendi en un edifici abandonat del Vendrell. L'avís l'han rebut a les 7:31 h i s'han desplaçat amb 3 dotacions al carrer Josep Carner.

L'incendi es trobava a la primera planta de l'edifici, i ha cremat diversos mobles, un matalàs i diverses deixalles en una habitació de la primera planta del bloc. No hi havia ningú a l'interior del pis, per tant cap persona ha resultat afectada. A les 08.33h han donat el foc per extingit.

