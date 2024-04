Controlat l'incendi forestal a la Pobla de Massaluca

L'incendi forestal a la Serra de les Fites, a la Pobla de Massaluca continua en fase Controlat. Aquest matí els Bombers de la Generalitat han perimetrat el foc amb una línia d'aigua.

Actualment, romanen 11 de les 25 dotacions que van acudir ahir a l'incendi, tot i que s'estan començant a retirar, deixant alguns vehicles de guàrdia.

El foc crema des de divendres a les cinc de la tarda i ha afectat unes sis hectàrees, segons les dades provisionals que van facilitar els Agents Rurals.

L'incendi es va declarar com a estabilitzat ahir a les 20:57 h i com a controlat a les 23:05 h. Des de llavors els Bombers han estat refredant la zona cremada i repassant-ne el perímetre per descartar focus somorts.

