El CaixaForum de Tarragona exposa una mostra sobre videojocs

La Fundació 'la Caixa' ha presentat aquest dijous a CaixaForum Tarragona l’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el present. Comissariada per Luca Carrubba, proposa una mirada antropològica als videojocs, un fenomen cultural, estètic i artístic essencial avui.

La mostra inclou 55 obres d’artistes com Bill Viola i Mónica Rikić, entre d’altres, i ofereix un recorregut interactiu i innovador en què els espectadors són protagonistes d’una experiència ludificada i participativa. La mostra analitza la forma en què els videojocs són presents en molts àmbits de la nostra societat i aborda el paper del joc com a pràctica reguladora de l’activitat humana al llarg de la història. Més aviat, ofereix una visió sociològica que uneix cultura i tecnologia, i indústria i art.

A la mostra hi apareixen temàtiques com ara les mecàniques universals del joc, la indústria milionària del videojoc, la seva influència en altres disciplines com l’art i la ciència, i la identitat en un món on el que és real conviu amb el que és virtual.

A l’inici de l’exposició, cada visitant rep un dispositiu —el Coin—, un objecte amb el qual podrà contestar una sèrie de preguntes al llarg del recorregut. A través de les respostes a aquestes preguntes, el sistema configurarà un avatar per a cada visitant que l’identificarà amb un perfil de gamer: des del més escèptic fins al més devot dels videojocs. A la gran pantalla instal·lada a l’última sala de l’exposició es projecta una comunitat d’avatars que representen, en temps real, els perfils acumulats de tots els visitants de l’exposició.