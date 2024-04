Veïns de Coma-ruga denuncien el soroll causat per l’Esplai de Gent Gran

La comunitat de veïns de l’edifici on s’ubica l’Esplai de Gent Gran de Coma-ruga, al Vendrell, denuncia el soroll generat per les activitats que l’entitat realitza. El representant dels afectats, Adrián Cabello, explica que el local també presenta altres irregularitats, com portes d’emergència no homologades, i equips d’aire incomplint la normativa, ubicats a menys de 2,20 metres d’alçada.

Amb tot, la principal problemàtica és que l’espai no està insonoritzat. «El més destacat és que es duen a terme actuacions en directe de música i ball els dissabtes de 17.30 h a 20.30 h, i el local no té panells d’insonorització», explica el representant dels veïns. Una altra activitat que afecta els 10 habitatges que es troben a sobre de l’Esplai és que els dimarts i dijous al matí es fan classes de ioga i zumba.

Resposta de l’Ajuntament

«Tenim una veïna de 83 anys que va patir un ictus fa un any, i no pot descansar perquè el seu dormitori dona a on està l’escenari», explica Cabello, i afegeix que, quan van plantejar el problema a l’Ajuntament del Vendrell, els van respondre que contractarien un xofer perquè la veïna pogués sortir del pis durant les nits.

Amb relació al contacte amb el consistori municipal, Cabello declara que, de manera individual, porta escrivint cartes i instàncies des de 2021, de les que, diu, l’Ajuntament ha fet cas omís. D’altra banda, els veïns també han mantingut reunions amb el consistori. En l’última, l’agost de 2023, se’ls va informar que la idea era traslladar el local, sense cap data fixa.

La comunitat té clar que prendrà mesures legals si no s’arriba a un acord. «Ho estem intent solucionar per la via amistosa, perquè el procés legal implicarà diners i temps», aclareix Cabello, i afegeix que fins ara ha esgotat totes les vies possibles, com denunciar la situació al Síndic de Greuges. Preguntat per aquest mitjà, l’Ajuntament del Vendrell no ha volgut fer declaracions sobre aquest tema.