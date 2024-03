Un centenar de famílies es concentraran per denunciar la seva «expulsió» del càmping Sant Salvador

Aquest dissabte 30 de març, un centenar de famílies es manifestaran a les portes del càmping Sant Salvador de Coma-ruga (El Vendrell) per denunciar la seva «expulsió» de l'establiment. El passat mes de febrer van rebre una carta on la nova propietat del càmping, l’empresa Holacamp, els va informar que no els renovaria el contracte d’estada al càmping i els concedia un termini de menys de 30 dies per tal que desmuntessin i traslladessin les cases mòbils.

El col·lectiu d’afectats demanen a Holacamp iniciar un procés de negociació per tal de facilitar el procés de desallotjament de les parcel·les on moltes d’aquestes famílies han passat les vacances durant 20, 30 i, fins i tot, 40 anys.

La plataforma constituïda per les famílies afectades recorda que en els darrers dos anys, l’antiga direcció del càmping va incitar els seus clients a adquirir en propietat les cases mòbils que fins aquell moment llogaven temporada rere temporada, realitzant una inversió que en la majoria de casos es va situar entre els 20.000 i 30.000 euros. Una quantia econòmica a la qual caldria sumar el cost estimat d’entre 5.000 i 8.000 euros que suposa el desmuntatge i trasllat dels habitacles. Un trasllat que, d’altra banda, es preveu més que complicat atès que l’avís de no renovació es va produir a poques setmanes de l’inici de la temporada d’estiu i, a hores d’ara, els càmpings de la demarcació de Tarragona han informat que no tenen disponibilitat per a caravanes i que no accepten les cases mòbils de les famílies desallotjades.

Representants de la plataforma de famílies afectades asseguren que «el termini que ens han atorgat per desmuntar una part significativa de la nostra vida és absolutament insuficient i l’esforç econòmic que se’ns reclama és inassumible per a moltes de les famílies, que ja han fet una inversió molt important en temps recents quan ningú podia preveure aquesta situació. En alguns casos, les cases mòbils es van adquirir a finals del passat any i ara els propietaris han de desallotjar les parcel·les i trobar-hi una nova ubicació sense ni tan sols haver-les pogut ocupar des que les van comprar. És inevitable tenir la sensació d’haver estat enganyades en el marc d’una relació de total confiança amb l’antiga direcció del càmping després d’una vida sencera a Sant Salvador».

Des de la Plataforma, que compta amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, afirmen que «ens van donar el termini d’un mes per abandonar el càmping que ni tan sols ho era, doncs entre setmana estava tancat i només podíem accedir els caps de setmana i a certes hores. En aquestes condicions i a les dates que estem, aquesta és una exigència impossible de complir. I això sense parlar del dany emocional per a les famílies».