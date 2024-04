La Policia del Vendrell interposa 537 multes en dos mesos per aparcar malament

La Policia Local del Vendrell va interposar entre els mesos de gener i febrer un total de 935 denúncies a particulars per estacionar de manera irregular i no respectar les normes de seguretat vial del municipi.

En concret, 398 denúncies per no respectar senyalitzacions i velocitats establertes (no obeir un senyal de circulació prohibida i circular a una velocitat superior a la permesa) i 537 denúncies per estacionar de manera irregular.

El total de les denúncies es distribueixen en diferents barris com el centre (55%), carretera de Valls (12%), el barri del Tancat (12%), els nuclis marítims (8%) i altres punts del municipi (13%).

El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha remarcat que «la lluita contra l’incivisme és un element central de les nostres polítiques públiques en matèria de seguretat ciutadana, i les dades mostren quins són els punts on cal reforçar i intensificar la presència policial per tenir carrers més tranquils, ordenats i segurs».

D’altra banda, s’hi han de sumar les denúncies interposades pel Servei Català de Trànsit que van ser un total de 95 entre els mesos de gener i febrer. Entre les infraccions denunciades hi ha la de circular sense la inspecció tècnica pertinent (47), circular sense la pertinent autorització administrativa del vehicle (14) i no tenir l’assegurança obligatòria (16), entre d’altres.