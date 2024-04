Els dispositius policials del Vendrell eviten dues ocupacions durant la Setmana Santa

La Policia Local del Vendrell, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil han realitzat diferents controls als nuclis marítims durant aquesta Setmana Santa.

Durant aquests dispositius policials conjunts s’han controlat 110 vehicles i s'han fet quatre denúncies per motius de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, dues per ITV, una denúncia en relació amb el Reglament General de Conductors, una per alcoholèmia i quatre citacions per estrangeria.

A part d’aquests controls específics als nuclis marítims, s’hi ha sumat un increment de l’activitat activitat policial aquesta Setmana Santa amb la qual s’ha arribat a evitar dues ocupacions, una al carrer Santa Anna i una altra a la carretera de Valls.

El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha valorat molt positivament els controls conjunts i coordinats dels quatre cossos policials per garantir la seguretat i «que han ajudat a poder gaudir d’una Setmana Santa tranquil·la i segura».