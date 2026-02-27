MOBILITAT
Les obres al túnel del Garraf modificaran les freqüències de tren cap a Sant Vicenç
La via única entre Sitges i Garraf durant tres mesos obligarà a ajustar l’R2 Sud i habilitar autobusos als Regionals Sud
Les obres previstes al túnel del Garraf a partir d’aquest mes de març tindran afectacions directes en la mobilitat ferroviària de la demarcació, especialment per als usuaris amb origen o destinació a Sant Vicenç de Calders, Tarragona o Reus. La proposta presentada per la Generalitat, Adif i Renfe preveu circular en via única entre Sitges i Garraf durant uns tres mesos, fet que obligarà a reduir freqüències a l’R2 Sud fins a dos trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç.
Pel que fa als Regionals del sud, es mantindrà el servei ferroviari habitual des de Sant Vicenç cap a Tarragona, Reus i altres destinacions, però el tram entre El Prat i Sant Vicenç es cobrirà amb autobusos directes. A més, dos trens d’entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda es desviaran per Vilafranca del Penedès, amb un increment aproximat de quaranta minuts de trajecte, una mesura pensada per conservar connexions directes amb la capital. La proposta encara s’ha de consensuar definitivament amb els agents implicats.
El dispositiu alternatiu inclourà també reforços d’autobusos interurbans que afecten especialment el Baix Penedès i el Camp de Tarragona, amb serveis entre Barcelona, Cunit, Calafell i el Vendrell, així com connexions entre Vilanova i Tarragona. Igualment, s’habilitarà una nova línia d’autobús entre Altafulla, Torredembarra i Barcelona amb una expedició d’anada al matí i una de tornada a la tarda, pensada per facilitar els desplaçaments quotidians.
Les obres, amb un pressupost superior als tres milions d’euros, inclouen actuacions de reparació i protecció en un túnel i dos viaductes per millorar la durabilitat de la infraestructura i prevenir els efectes de la corrosió marina i de l’onatge. També es faran millores d’impermeabilització i reforç estructural en un pas inferior a Sitges. Les administracions remarquen que l’objectiu és garantir la fiabilitat de la línia, tot i les afectacions temporals al servei.
La planificació del dispositiu alternatiu posa de manifest la complexitat de mantenir la mobilitat ferroviària mentre s’executen els treballs. El repte serà compatibilitzar les obres amb l’afectació mínima possible als usuaris habituals del servei i garantir una transició ordenada.