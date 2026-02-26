MOBILITAT
Torredembarra i Altafulla tindran una línia de bus directa a Barcelona durant les obres del túnel del Garraf
Hi haurà una freqüència d'anada a les sis del matí i una de tornada cap a quarts de set del vespre
Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, tindran un servei especial de connexió directa en bus amb Barcelona durant les obres del túnel del Garraf, que afectaran el transport ferroviari entre Tarragona i la capital catalana. Quan comencin els treballs, previstos per al 16 de març, s'habilitarà una línia d'autobús amb recorregut Altafulla – Torredembarra – Barcelona, amb una freqüència d'anada al matí, al voltant de les 6 h, i una de tornada al voltant de les 18.30 h.
Els horaris exactes i els punts de parada s'anunciaran més endavant. Des del consistori de Torredembarra s'apunta que el dispositiu «vol facilitar els desplaçaments laborals i acadèmics dels usuaris habituals de transport públic» del municipi.
L'alcalde Vale Pino ha avançat que ja es treballa per «reforçar les connexions directes amb Torredembarra de manera estable», aprofitant la renovació de la concessió de la línia de transport per carretera que uneix Tarragona i Barcelona, prevista l'any 2028.