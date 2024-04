Deneguen l'ERTO de Freixenet perquè no veu acreditada la causa de força major per la sequera

La Generalitat denega l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afectaria 615 treballadors de Freixenet perquè no veu acreditada la causa de força major per la sequera que va argumentar la companyia cavista, segons han confirmat a l'ACN fonts del Departament d'Empresa i Treball.

El Govern ha comunicat al grup productor de cava que no veu els elements «imprevisibles i inevitables» per justificar un expedient de força major ordinari. Aquest tipus d'expedients per aturar o reduir la producció són els únics que requereixen el vistiplau del Departament de Treball. No és així en el cas dels expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (etop) en els quals la conselleria no està obligada a autoritzar-los.

Freixenet pot ara presentar un altre expedient argumentant una altra causa i seguint els terminis marcats pels expedients etop, que obliguen a negociar amb els sindicats durant 15 dies.

De fet, pocs minuts després de conèixer-se la negativa de la Generalitat, l'empresa ha confirmat que «continuarà les negociacions» amb el comitè d'empresa i amb els sindicats i que sol·licitarà un altre expedient «per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció» pels efectes que provoca la «greu manca de raïm i vi base, provocada per una sequera extrema».

Sobre la decisió del Govern, apunten que l'accepten però es «mantenen ferms en la necessitat d'un ERTO» a Freixenet i Segura Vídues per les condicions climàtiques. El comunicat afegeix que els expedients són mecanismes que tenen «com a objectiu protegir l'ocupació».

«El motiu de la sol·licitud original del passat 22 d'abril de 2024 continua vigent: la greu manca de raïm i vi base per a la producció de cava condueix a una reducció massiva de la feina en els processos de producció. Això és conseqüència de la sequera extrema a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, El Garraf i Camp de Tarragona», reitera l'empresa cavista.

La companyia controlada majoritàriament pel grup alemany Henkell ha aprofitat el comunicat per instar a la D.O. a actualitzar la normativa del cava i a adoptar mesures per «contrarestar la tensa situació de subministrament» i ha assegurat que les iniciatives preses fins ara «no són suficients ni arriben a temps per evitar un ERTO».

Segons Freixenet, la sequera ja ha acumulat un dèficit equivalent a 80 milions d'ampolles en el sector del cava. Tot i això, s'han compromès a satisfer la demanda dels consumidors a curt i mitjà termini. El grup representa gairebé un terç del sector del cava i ven els seus productes a més de 100 països.

Precisament, Henkell Freixenet va donar a conèixer fa dues setmanes els resultats financers del 2023 i va xifrar la facturació en 1.230 milions d'euros de facturació, un increment del 4,1% respecte l'exercici anterior.

