El Consell Comarcal del Baix Penedès lamenta el tall de l’R4 «sense previ avís»

El president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, ha lamentat que el tall de la línia R4 de Rodalies de Renfe s’hagi fet “sense previ avís”. El tall durarà set mesos i afectarà el tram que va de Sant Vicenç de Calders a Vilafranca del Penedès. “Al Baix Penedès ja estem acostumats a patir el menysteniment de l’administració i ser a la cua de les inversions”, ha criticat Ferré. El Consell Comarcal recorda que el servei de Rodalies és una “necessitat diària” de moltes persones que viuen en aquesta comarca per anar als seus llocs de feina o per estudiar. Alhora es recorda la “manca d’inversions” en la xarxa de Rodalies durant molts anys que “també han contribuït a arribar al moment actual”.

Des de l’administració comarcal s’exigeix més previsió i coordinació interadministrativa per oferir millors alternatives als usuaris. En aquest sentit reclama un servei de bus dels pobles de l’interior i El Vendrell cap a Sant Vicenç de Calders o Calafell per poder anar cap a Barcelona per la R2 Sud.

Finalment el Consell reclama que un cop es recuperi el servei de Rodalies de la línia R4 es millorin les freqüències de pas dels trens per oferir un millor servei.