Primer dia de tall a l’R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca: «Ningú ens havia avisat»

Aquest dilluns a les 8 h han deixat de circular els trens de l’R4 entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, i Vilafranca del Penedès en ambdues direccions per les obres que ADIF fa per implantar el corredor mediterrani. Com a alternativa, Renfe ha habilitat un servei d’autobusos amb parada a totes les estacions, però els usuaris han lamentat la falta d’informació prèvia. “Em sembla malament perquè ningú ens havia avisat”, ha assegurat una afectada quan pujava al bus del servei alternatiu, mentre altres usuaris tot just s’assabentaven que l’afectació serà fins el 16 d’agost. La interrupció diària del servei de tren s’allargarà fins les 19 h i es repetirà de 21.30h a 22.30h. No afectarà els caps de setmana ni dies festius.

Al seu torn, Renfe apunta que va anunciar aquest tall dijous de la setmana passada. Fonts de la companyia indiquen a l’ACN que no es va comunicar amb més antel·lació perquè era període de vacances de Nadal i consideren que la informació hauria pogut quedar dispersa degut a que molts treballadors no van a la feina. “Es va acordar informar a partir de la primera setmana laborable perquè es va concloure que era més eficaç”, insisteixen.

Tot i les queixes de la majoria d’afectats, altres usuaris han celebrat que el dispositiu d’autobusos millora la freqüència de pas que habitualment tenen els trens de l’R4 entre Sant Vicenç i Vilafranca: cada dia només hi ha un tren per hora i ara disposen d’un bus cada 30 minuts.

“M’afecta bastant perquè cada dia vaig del Vendrell a Vilafranca en tren i ara m’hauré d’organitzar diferent durant set mesos, però em sembla una bona idea que hi hagi una alternativa de bus amb més frqüència”, ha apuntat en Daniel mentre esperava l’autobús al Vendrell, a uns 300 metres de l’estació de Renfe.

També celebrava la millor freqüència en Carlos, des de l’estació de Sant Vicenç de Calders, si bé es mostrava escèptic amb el compliment de l’horari cada mitja hora. Aquest passatger treballa a Vilafranca de 9 h a 18 h, de manera que haurà d’utilitzar els busos tant a l’anada com a la tornada. “Avui he preferit venir abans per copsar els horaris”, ha apuntat, mentre ha criticat que es va assabentar del tall ahir al vespre, quan el va avisar un treballador de l’estació que coneix de fa anys.