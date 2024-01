Adif avança en les obres d’implantació del tercer carril entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès

Adif iniciarà el pròxim dilluns, 15 de gener, el desenvolupament de noves fases en les obres del Corredor Mediterrani a Catalunya, amb la implantació de l’ample mixt entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès.

Entre els treballs, hi destaca la instal·lació del tercer carril en aquest trajecte, abordant-se també actuacions a les estacions d’El Vendrell, L’Arboç i Els Monjos, en què l’ample mixt s’implantarà a les vies generals de circulació i en alguna de les vies d’apartat.

Així mateix, s’adequarà la configuració de l’esquema de vies a L’Arboç, de tal forma que les vies generals quedaran emplaçades a l’exterior, habilitant una via d’apartat de 750 metres de longitud útil i també dotada d’ample mixt a la part central. En aquesta mateixa estació es construirà un nou pas inferior i dues noves andanes. També s’hi habilitarà l’accés en ample mixt a una indústria propera.

Altres operacions consistiran en l’adequació de la línia aèria de contacte, la instal·lació de nous aparells de via aptes per als dos amples (internacional i ibèric) i l’adaptació dels sistemes de gestió de trànsit i d’equipaments de control de comandament, senyalització i instal·lacions.

Aquestes actuacions són incompatibles amb la circulació ferroviària, per la qual cosa Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera.

Les obres estan cofinançades pel Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) i contribueixen a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (OSD) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre les seves metes el desenvolupament d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.

Alteracions al servei de la línia R4

Entre el dilluns 15 de gener i el divendres 16 d’agost, s’interromprà la circulació ferroviària entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès els dies feiners entre les 8 i les 19 hores, i entre les 21:30 i les 22:30 hores. Els caps de setmana i festius es manté el servei ferroviari habitual.

Per tal de garantir la mobilitat dels usuaris de la línia R4, Renfe estableix un servei alternatiu de transport per carretera en les franges afectades. Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei, així com els horaris de trens i autobusos, es poden consultar als expositors de les estacions del tram afectat, als webs rodaliesdecatalunya.cat; adif.es, renfe.com, al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les apps de Rodalies de Catalunya i Adif en tu móvil, així com a les xarxes socials @rodalies, @renfe i @infoadif.

El servei de transport alternatiu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Les bicicletes i mascotes estaran subjectes a la normativa de transport per carretera.