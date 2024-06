La llengua, l’autodeterminació i el benestar de les nostres comarques es defensen a Europa

Creat: Actualitzat:

Sovint se sent dir que Europa és lluny, allò d’Europa no va amb nosaltres. Però no és ben bé així. De fet la majoria de les lleis, que ens afecta aquí a Tarragona i a les nostres comarques s’han articulat des de les institucions europees. Per això, és tant important que anem a votar aquest diumenge 9 de juny.

I és important també, perquè ens juguem el futur d’Europa en aquestes eleccions De fet, i sense exagerar, ens juguem el futur de tota una generació. Estem davant d’una pujada de l’extrema dreta i de la dreta extrema, que pugui donar un gir al que coneixem com el projecte europeu d’avui. Una extrema dreta que retalli els nostres drets socials i econòmics. Una extrema dreta que aposta per armes enlloc d’escoles i hospitals.

Però des d’Esquerra Republicana de Catalunya estem convençuts que una altra Europa és possible. Hem de seguir caminant cap a una Europa oberta i solidària, que mira per la gent i no pels grans capitals, amb més democràcia, feminista, verda i justa i ho hem de fer plegats. Res està escrit i amb la força dels pobles ho farem possible.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya ens allunyem del tòpic i passem a l’acció. No ens ho mirem, actuem. No ens abonem a les cortines de fum, participem activament en la realitat europea i som decisius per escriure el seu futur. Això, però, no ho fem sols i volem continuar fent-ho amb una coalició de nacions sense estat, que recull tota la força de gallecs, bascs i gent de les Illes. Aquesta unitat ens fa influents, a diferència d’altres que no formen part de cap grup. La candidatura d’Ara Repúbliques som l’eina per lluitar contra les tendències ultraconservadores que creixen i volen dilapidar els valors d’Europa. Som l’eina per defensar la terra, la llengua catalana que parlen més de 10 milions de persones, els drets socials i l’autodeterminació dels pobles. L’exercici del dret a l’autodeterminació també es juga a Europa, volem que el dret d’autodeterminació sigui un dret europeu perquè les nacions que ho desitgin puguin decidir el seu futur democràticament. La partida, després de l’amnistia, continua i amb més convicció i energia que mai.

Som l’opció real per a la defensa de la lluita catalana per la llibertat, som l’alternativa de progrés i defensa de tots els pobles d’Europa. Altres opcions polítiques com el PSOE, PP i Junts defensen les retallades, nosaltres l’estat del benestar. Mentre uns es llueixen fent-se fotos amb pescadors i pagesos, a Europa voten a favor d’acords de lliure comerç que no exigeixen als productors d’altres països el que exigim als nostres pagesos i ramaders i els condemnen a no poder competir. La sociovergència és una realitat i a Europa se’ls hi veuen, encara més, les vergonyes. Nosaltres, ERC, en canvi, tenim molt clar de quina banda som. A nosaltres sempre ens trobaran al costat del nostre sector primari, perquè puguin treballar amb unes condicions dignes.

Des del Parlament Europeu fem polítiques que impacten positivament en el territori i ho continuarem fent, encara amb més fortalesa. La nostra lluita té diferents potes i la territorial no és menys important que les altres, ans al contrari. Europa és un escenari on cal portar les reivindicacions territorials, i per això cal practicar una política d’escolta activa i que sigui efectiva per a resoldre els problemes de la gent. El que passa Brussel·les ens afecta, el que passa a 1436 km de Tarragona influeix en la vida de les persones i per això cal ser-hi. No en podem estar al marge, n’hem de ser actors principals perquè el que es decideix allà, repercuteix aquí.

El problema de l’habitatge, la transició verda de la indústria del Camp de Tarragona, la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat de les vinyes del Priorat, la digitalització del comerç i de l’Administració, les ajudes als sectors de la ramaderia, pagesia i pesca i una bateria molt àmplia de temes socials, econòmics i culturals són alguns dels deures que tenim com a partit per posar sobre la taula al Parlament Europeu, i els hi posarem.

Les lleis no “venen” d’Europa, nosaltres som i construïm l’Europa que volem. I per això és importantíssim que hi siguem, per aplicar la nostra mirada del sud, la nostra mirada des de Catalunya, des del Camp de Tarragona per defensar els nostres interessos en aquesta gran comunitat que és la Unió Europea. Per tant, aquest diumenge, dia 9 de juny, és importantíssim que cap vot republicà es quedi a casa, omplim les urnes de vots per decidir què volem i com ho volem. I perquè Europa segueixi sent l’espai del món de drets i llibertats.