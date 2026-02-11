Seguretat interior
Les últimes setmanes estem assistint a una crisi ferroviària sense precedents. Els més perjudicats, d’això ja no hi ha cap dubte, han estat i són els usuaris. Uns ciutadans que han vist trastocada completament la seva rutina, majoritàriament laboral, per una conjunció de despropòsits. S’ha evidenciat el problema estructural de la xarxa ferroviària, bàsicament a causa de la manca d’una inversió adequada. Però, a més, també ha quedat clar que tampoc no s’ha invertit el que tocava en el manteniment. La seguretat, doncs, del servei que es presta ha quedat sota sospita. I si per seguretat s’ha arribat a provocar el tancament tot el servei ferroviari de Renfe a Catalunya, també caldrà fer cas al que denuncia la plataforma Mercaderies per l’Interior. Qüestiona la seguretat de fer passar més mercaderies, algunes d’ells perilloses, per la zona de costa, gràcies a un tercer fil que facilitarà la sortida des del Port de Tarragona. La qüestió ha arribat a l’Audiència Nacional, que haurà de decidir si l’admet. En gran part, el reclam de la plataforma prové de la manca de transparència en diversos informes preceptius per part d’Adif. I la manca de transparència, precisament, no ajuda a fer més sensació de control i seguretat.