Diners per la font

Ara que Tarragona està immersa en la commemoració de l’aniversari de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat no estarà de més recordar la necessitat d’accelerar la creació del Consorci per a la gestió del Patrimoni de Tarragona.

L’alcalde Rubén Viñuales va posar-lo damunt la taula en la reunió que va mantenir amb el president de la Generalitat i es tracta d’una eina que hauria de permetre, amb la participació d’Estat, Generalitat, Diputació i Ajuntament, disposar de capacitat econòmica suficient per escometre no tan sols un manteniment, necessari, dels monuments de la ciutat, sinó també executar noves iniciatives encaminades a potenciar-lo i millorar-lo.

Recentment, ha sortit a licitació el projecte per convertir el Fòrum de la Colònia en un espai obert integrat en una zona de vianants, però es tracta, en aquest cas, d’un projecte més urbanístic que no pas amb voluntat arqueològica.

Un exemple on caldria posar el focus de manera seriosa és la preservació –ara ja fins i tot s’està qüestionant si és l’adequada– de la Font dels Lleons. Recuperar-la per la ciutat no és una qüestió de voluntat política, només. Ho és també de diners. I seria més fàcil trobar-hi una sortida amb un Consorci que ho vetllés.