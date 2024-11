Un tren econòmic massa alt

Creat: Actualitzat:

És força probable que el mes vinent no es vegi circular el trenet turístic per la ciutat de Tarragona. Hi haurà qui pensi que no es perd res important per la ciutadania –de fet és una proposta pensada gairebé en exclusiva pels turistes–, però no deixa de ser un servei que l’Ajuntament licita per aconseguir un rendiment econòmic que, fins i tot sense recórrer a la demagògia, es pot dir que va a parar a la ‘res pública’, és a dir, al benefici comunitari.

Si l’actual empresa concessionària no liquida a final de mes el deute que té amb el consistori, aquest ha anunciat que li retirarà la concessió. I tenint en compte que la quantitat que és deu és de gairebé un milió d’euros, no sembla probable que els gestors del trenet puguin assumir-ho. Que demanin rebaixar el cànon anual de 450.000 euros a 60.000 tampoc no és un senyal que permeti ser optimista sobre la resolució a favor de la concessionària.

Sobretot perquè l’Ajuntament ja ha concretat que no pensa reduir el preu. I sembla una posició lògica quan va ser la mateixa empresa la que, gràcies a presentar l’oferta econòmica més elevada –els 450.000 euros anuals durant 10 anys– es va endur el concurs per davant de la resta de propostes.