Eines per no aturar-se

Creat: Actualitzat:

La comarca del Priorat és una comarca poc poblada i poc industrialitzada. Es tracta d’una zona rural amb una economia fortament vinculada al sector primari, especialment a la producció vitivinícola. Només en els últims anys s’ha incorporat amb relativa força el turisme com activitat secundària i, en molts casos, complementària de la principal.

De fet, la cultura del vi entesa des del punt de vista de l’oci és la que ha originat moviments turístics derivats. Qualsevol proposta pel desenvolupament del Priorat ha de tenir en compte aquests dos elements.

Un dels factors determinat pel creixement és la situació de les infraestructures i, en aquest camp, a la comarca li queda molt recorregut, des del camp de les comunicacions fins al dels recursos hídrics, sense els quals l’activitat agrícola desapareixerà.

Entre tant, i amb costos més modestos, hi ha altres camps a seguir, com la licitació d’un pla de millora de la competitivitat de la Ruta del Vi i de l’Oli. Són rutes ja establertes, però que cal modernitzar i adequar, incidint en la qualitat dels serveis que ofereixen les empreses que intervenen o aspectes de logística bàsica. Eines com aquestes han de contribuir a no deixar aturada una de les regions més oblidades del país.