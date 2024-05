L’avantatge de la qualitat

Creat: Actualitzat:

La Fira del Vi de Falset ha tancat l’edició de 2024 complint amb les expectatives que tenia generades, que no eren pas baixes. Aquesta 29a edició ha aconseguit que al voltant de 35.000 persones hagin participat en alguna de les activitats programades directament a Falset o altres municipis de la comarca.

I no es tracta tan sols d’una valoració que atén el volum de la gent que hi ha pres part. La Fira del Vi ha obtingut sinergies amb altres esdeveniments, com el festival de Garbinada o la FIM de Vila-seca i ha vinculat l’esdeveniment amb la participació de municipis com Reus i Tarragona.

L’enocultura és un fenomen social i turístic que el Priorat ha de saber explotar al màxim. Es tracta, fins i tot, d’una qüestió de supervivència econòmica pel futur d’una zona que està vinculada de manera indestriable amb la producció vitivinícola.

És una comarca petita, amb poca població i amb una forta concentració econòmica en aquest sector. Però un dels avantatges que té és que es tracta d’un producte d’una altíssima qualitat, amb un capacitat de sortida comercial enorme i que, esdeveniments com la Fira del Vi, posen en relleu al màxim nombre de consumidors possible.

