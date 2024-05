Imperatiu sanitari i social

Creat: Actualitzat:

La Unió Europea recomana que l’amiant que està present a estructures amb fibrociment sigui retirat de tots els edificis públics abans de l’any 2028, i a totes les teulades en conjunt l’any 2032. No es tracta d’una necessitat estètica o que siguin elements que pugui tenir deficiències estructurals. Es tracta d’una qüestió que pot arribar a afectar de manera molt greu les persones exposades a la pols i residus d’aquest material que va arribar a ser un producte especialment utilitzat en la construcció. Per aconseguir erradicar el fibrociment cal la implicació d’administracions i de particulars, i uns i altres han de comptar amb recursos per poder escometre aquesta tasca. El govern català ha posat eines per facilitar aquesta tasca. Hi ha ajudes econòmiques per administracions i també per a particulars. I també, i això era un pas previ imprescindible, ha fet un treball de localització de les obertes que hi ha arreu del territori català i que cal suprimir. Amb aquestes dades a la mà es pot determinar que es tracta d’una tasca ingent i de la qual, en cas de poder-se eliminar totes les cobertes afectades, encara quedarien altres estructures que caldria revisar. En qualsevol cas, es tracta d’una qüestió sanitària i tot i l’esforç que comportarà emprendre l’eliminació de tot el fibrociment, és un imperatiu social, també.