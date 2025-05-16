Treballadors
Els taxistes consideren que el sistema metropolità no és aplicable al Camp de Tarragona
El nivell de treball i la distància entre municipis, les raons principals. Salou defensa les llicències temporals, mentre Tarragona opta per zones comunes
«Això no és Barcelona». Aquesta és l’expressió més repetida pels presidents de les associacions de taxi del Camp de Tarragona. Els professionals del sector consideren que el sistema metropolità no és aplicable al Camp de Tarragona i que no seria eficient. «És molt senzill. Aquí hi ha molta més distància entre els municipis i no hi ha tanta feina. A Barcelona a cada carrer hi ha població i tot està molt més unit», expressa Miguel Barragán, president de l’Associació Radio Taxi de Tarragona.
Un plantejament que comparteixen des de Reus. «No és viable per les distàncies. És una qüestió tècnica. Reus i Tarragona no estan tocant», indica Joaquim Olivé, president de l’Agrupació de Taxistes de Reus. I des de Salou són encara més crítics. «No funcionaria aquí, perquè la majoria de municipis som estacionals. I no funciona a Barcelona. Si no, per què són l’única àrea metropolitana?», exposa Miguel Fernández, portaveu de l’Associació de Taxistes de Salou.
Més enllà de les distàncies, els taxistes exposen que, pel nivell de treball actual al territori, no correspondria unir el servei entre els municipis. «No tenim la mateixa forma de treballar. Salou, per exemple, és molt estacional. A l’estiu, Tarragona es quedaria sense cotxes», diu Barragán.
En aquest sentit, els professionals del sector consideren que, primer, han de donar servei al seu municipi. «Si vaig a Tarragona i després a l’estació de l’AVE amb un altre viatge, estic deixant la meva zona buida. No és funcional», exposa el portaveu del taxi de Salou. Esborrar els límits municipals és un escenari que no s’imaginen els taxistes. «Ens ha passat en alguna ocasió al Cap de Salou, on no arribàvem a l’estiu i vam oferir la zona a Vila-seca, que ho va acceptar. Però al moment de la veritat no prestaven el servei perquè prioritzaven el seu municipi. I és normal», afegeix. «Si tinc feina a Reus, no puc deixar casa nostra tirada», explica Olivé. Des de Tarragona també exposen que «el que costa la nostra llicència no és el mateix que a altres municipis, no és just».
Altres solucions
Així doncs, per a millorar el servei de taxi al Camp de Tarragona, els taxistes aposten per altres solucions. A Salou aposten per més vehicles i llicències temporals, una mesura que aquest estiu es posarà a prova, doblant les llicències actuals i arribant a les 94. «Veurem enguany si la nostra teoria funciona. Per a donar un millor servei el que es necessiten són més vehicles, no repartir pel territori els que ja tens», exposa Fernández. Des de Tarragona es mira amb recel la mesura. «Salou obrirà la caixa dels trons. Crec que ara es podran demanar aquestes llicències a altres municipis i es pressionarà perquè, al cap d’un temps, les estacionals passin a ser fixes. No volen invertir en cotxes i el que més els fa falta són furgonetes, no cotxes. El turisme és cada cop més familiar», exposa Barragán.
Si bé els taxistes tarragonins rebutgen el sistema metropolità, obren la porta a pactar zones comunes o determinats moments de l’any. «Cadascú podria aportar el seu granet de sorra. Nosaltres posar la terminal de creuers. Salou i Vila-seca PortAventura. Reus l’aeroport. O fer acords puntuals per dies com Cap d’Any», planteja Barragán.
Pics puntuals
Però aquests plantejaments no són compartits. «Cada municipi té el seu punt. Salou entenc que necessitin més llicències. I entenc que Tarragona aposti per zones comunes. Però no hi ha tanta feina. A l’aeroport, dos dies a l’any es poden formar cues a les parades, no més», rebla Olivé. Amb tot, el debat sobre crear uns taxis metropolitans al nostre territori fa dècades que dura, sense cap concreció. «Estem bé com estem», conclou Barragán.
Valoracions
- Miguel Barragán
«No tenim la mateixa forma de treballar. Salou, per exemple, és molt estacional. Tarragona es quedaria sense cotxes a l’estiu. Estem bé com estem»
- Joaquim Olivé
«Si tinc feina a Reus, no puc deixar casa nostra tirada. I no hi ha tanta feina. A l’aeroport, dos dies a l’any es poden formar cues, no més»
- Miguel Fernández
«Veurem enguany si la nostra teoria funciona. Per a donar un millor servei el que es necessiten són més vehicles, no repartir pel territori els que ja tens»