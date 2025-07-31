Natació
Rècord d’Espanya i final mundial per al tarragoní Carles Coll en els 200 braça
Amb una actuació brillant a les semifinals, Coll trenca una plusmarca de 15 anys i torna a situar Espanya en una final mundial de 200 braça
El tarragoní Carles Coll, vigent campió del món en piscina curta, lluitarà per les medalles en els Mundials de Singapur després de certificar aquest dijous la seva classificació per a la final dels 200 braça després d’establir un nou rècord d’Espanya en les semifinals amb un temps de 2:08.49 minuts.
Un sensacional crono que ha permés a Coll rebaixar en 1.20 segons l’anterior plusmarca nacional, en possessió de Melquiades Álvarez amb un crono de 2:09.69 des del llunyà any 2009.
Un temps que ha permés al tarragoní, de 23 anys, accedir a la final amb la cinquena millor marca de tots els participants a menys de mig segon -0.48- del japonès Ippei Watanabe, que ha firmat el millor registre de les semifinals amb un temps de 2:08.01 minuts.
Més a prop ha quedat Carles Coll, que s'ha quedat a 5 centèsimes, del neerlandès Caspar Corbeau, vigent subcampió del món i bronze en els Jocs Olímpics de París, que ha tancat, l’hipotètic podi després de tancar les semifinals en tercera posició amb una marca de 2:08.44.
Diferències que fan somiar amb la possibilitat de lluitar per un podi al qual va pujar a l’esglaó més alt el mes de desembre passat en els Mundials de piscina curta disputats a Budapest.
I és que Coll, que estudia i entrena als Estats Units sota la direcció de l’espanyol Sergi López a la Universitat de Virginia Tech, no és només un nadador de piscina de 25 metres, un format que s’adapta a la perfecció a l’estil del català i que té el seu punt fort en els voltejos i subaquàtics.
Virtuts a què sumar, pel que sembla en aquests Mundials de Singapur, la fortalesa mental, després de sobreposar-se a la incertesa en la qual ha viscut instal·lat en els últims mesos a causa dels problemes burocràtics sorgits per prolongar la seva estada als Estats Units.
Poliesportiu
El tarragoní Carles Coll, atrapat als Estats Units i amb la seva presència als Mundials de Singapur en risc
Pep Santos Alasà
Traves que ja li van impedir de participar en les proves de selecció per als Mundials disputades el mes de juny passat a Palma de Mallorca, la qual cosa va obligar els tècnics de la Federació Espanyola a repescar-lo per a la cita universal de manera «excepcional».
Una decisió que no ha pogut ser més encertada, com s'ha comprovat amb la seva classificació per a la final d’uns 200 braça en la qual no hi havia representació espanyola des dels Mundials de Roma 1994 en els quals Joaquín Fernández va accedir a la lluita per les medalles
«A la final tinc moltíssimes ganes de competir, el que més m’agrada»
Després de l'èxit d'avui, Coll ha anunciat que a la final «sortirà a competir» per tot. «És molt bonic ser entre els millors del món i estic amb moltíssimes ganes de demà a la final competir, que és el que més m’agrada», ha declarat Coll en declaracions difoses per la Federació Espanyol de Natació
«Sabia que l’anava a trencar algun dia. No vaig poder anar al juny a l’Open d'España, on crec que ja l’hagués trencat, però avui no m’estava fixant en temps, sinó en la cursa i ha funcionat, així que demà a la final tornaré a fer el mateix,» ha tancat Coll.