Natació
El tarragoní Carles Coll, atrapat als Estats Units i amb la seva presència als Mundials de Singapur en risc
El campió mundial, recentment graduat als EUA, no pot sortir del país fins que no rebi l’aprovació del visat de pràctiques, un permís que es continua demorant
Un dels grans referents de l’esport tarragoní i actual campió del món de 200 metres braça en piscina curta, Carles Coll, es troba en una situació compromesa que posa en perill la seva participació en els pròxims Campionats Mundials de Natació de Singapur, que se celebraran del 27 de juliol al 3 d’agost.
Tal i com ha avançat La Vanguardia, el nedador del CN Sabadell, que es va proclamar campió mundial el passat desembre a Budapest, no podrà competir als Trials espanyols que se celebren entre l’11 i el 15 de juny a la piscina de Son Hugo, a Mallorca, decisió que deixa el seu bitllet mundialista en mans d’una carambola. La seva absència és una baixa de pes per a la natació espanyola, que confiava en ell per lluitar per les medalles a Singapur.
Esports
Tarragona té una nova icona esportiva: Carles Coll es corona com a campió del món a Budapest
Pep Santos Alasà
Coll es troba actualment als Estats Units, on ha completat recentment els seus estudis universitaris a Virginia Tech. Un cop graduat, el tarragoní va sol·licitar l’Optional Practical Training (OPT), una extensió del visat F1 que permet als estudiants internacionals romandre al país per fer pràctiques professionals. No obstant això, durant el procés de tramitació d’aquest permís, els sol·licitants no poden abandonar territori nord-americà, ja que si ho fan perden el dret a tornar-hi mentre no s’hagi aprovat el visat.
Fins aquest dilluns, encara hi ha una petita escletxa d’esperança per rebre el vistiplau del permís, però fonts properes al nedador admeten que ja és «gairebé impossible» que arribi a temps per viatjar a Mallorca.
Tot i que Coll té la mínima A en 200 braça, aquesta només serà vàlida si cap altre nedador l’assoleix durant els Trials de Mallorca. En cas que dos o més nedadors la superin, el tarragoní quedaria fora automàticament. No obstant això, la direcció tècnica de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN), encapçalada per Santi Veiga, ja està al corrent del cas i valorarà la seva inclusió un cop finalitzi la competició, en funció dels resultats i de les marques dels altres nedadors.
A més, en cas que Coll pugui finalment formar part de l’equip, la Federació podria fins i tot considerar afegir-lo en la prova dels 100 braça, on no té la mínima A, sempre que cap altre nedador compleixi els criteris establerts.