Tarragona té una nova icona esportiva: Carles Coll es corona com a campió del món a Budapest

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El nedador tarragoní Carles Coll va entrar el passat divendres en la història de l’esport per la porta gran. L’esportista, format al Club Nàutic Tàrraco, va sorprendre el món en els Mundials de piscina curta, celebrats a Budapest, Hongria.

Coll, que va formar part de l’expedició olímpica espanyola a París 2024, va fer història trencant amb 10 anys de sequera espanyola als campionats de piscina curta i es va endur l’or en 200 metres braça amb un temps de 2.01.55 minuts, marcant nou rècord d’Espanya. Un or que culmina una tardor sensacional per a Coll, després de convertir-se el mes de novembre passat en la gran estrella dels Campionats d’Espanya en què va batre cinc plusmarques nacionals.

Coll va tornar a fer una gran actuació poques hores més tard, tot i que no va poder tornar a pujar al podi a la final dels 100 estils que va disputar tot just una hora després, després de concloure cinquè, amb un temps de 51.52 segons. El nedador tarragoní va seguir brillant durant el campionat, sumant un total de nou rècords d’Espanya en piscina curta.

Entre aquests, destaca la fita aconseguida amb l’equip de relleus masculí de 4x100 estils, format per Iván Martínez Sota (esquena), Carles Coll (braça), Mario Mollá (papallona) i Luis Domínguez (crol). El quartet va establir una nova plusmarca nacional amb un temps de 3:24.39 minuts, superant amb escreix l’anterior rècord de 3:26.48, vigent des del 2022.Tot i aquesta excel·lent marca, no van poder accedir a la final per només cinc centèsimes, quedant darrere de França.

El mateix divendres, Coll va explicar en unes declaracions difoses per la Federació Espanyola de Natació que: «Aquest migdia a l’hotel tenia una sensació rara, com que sabia que podia fer-ho i cada vegada que pensava en els 200 braça se’m posaven els pèls de punta i després quan he arribat a la piscina se m’han tornat a posar els pèls de punta i aquí he sabut que alguna cosa gran passaria».

«Quan he tocat la paret i he vist que havia quedat campió del món no m’ho creia. Ha estat molt surrealista tot» va explicar abans d’agrair a «totes les persones que han estat involucrades en aquest procés. Entrenadors, companys d’equip i sobretot família i amics» va tancar.