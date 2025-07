El tarragoní que s'ha alçat com a campió del Mediterrani i ja l'apunten com «el futur de l'handbol» Albert Quesada va guanyar el darrer cap de setmana el Campionat Mediterrani 2025 a TunisiaCedida



El jove Albert Quesada continua fent passos endavant en la seva trajectòria. El de Castellvell del Camp va proclamar-se campió del Campionat Mediterrani amb la selecció espanyola dels Hispanos Promesas a Tunisia. El conjunt entrenat per Daniel Sánchez-Nieves van superar Croàcia per 25-34 en la final per emportar-se un torneig en el qual no han perdut ni un sol partit i Quesada ha sigut un dels grans motius de l'èxit i ja hi ha qui l'assenyala com el futur a la porteria del Barça.

Els Hispanios Promesas van obtenir dijous el seu bitllet a les semifinals en la victòria contra Turquia. Allà, el jove porter de Castellvell del Camp va mostrar una actuació impecable per tancar la victòria. Després de vèncer a Egipte, Sèrbia, Romania i Turquia, els Hispanos van superar també a Itàlia a les semifinals per passar per sobre de Croàcia a la gran final. La selecció no va mostrar signes de debilitat contra els rivals balcànics i van superar a Croàcia durant tots els minuts de partit.

Això no acaba aquí

Quesada no tindrà temps per descansar perquè aquest dimecres i dijous comença el seu camí a la Champions Juvenil amb el Barça. Les estrelles de l'handbol d'Europa enceten aquesta setmana el camí a la final four que tindrà lloc a Colònia, Alemanya, el 14 i 16 de juny. Per arribar a les finals, Albert Quesada, amb el Barça, haurà de quedar líder del seu grup superant al PSG Handball, l'Sporting de Portugal Handball i l'HBC Nantes. El rival serà el Nantes i, en cas de superar l'eliminatòria, es jugarà el tiquet a la final four el dijous.

Una estrella de futur i present

Albert Quesada ha sigut el protagonista també de la promoció de l'esdeveniment de la EHF Champions League. El compte oficial del torneig organitzat per la Federació Europea d'Handbol ha destacat a Quesada com una de les quatre «estrelles del futur» que participaran en la Champions Juvenil. La foto de Quesada ha estat posada al costat de Gonzalo Pérez de Vargas, una llegenda blaugrana i de la selecció espanyola. D'aquesta manera, la Federació Europea d'Handbol ja situa a Quesada com la futura estrella a la porteria blaugrana i és que el seu talent ja ha demostrat que el seu camí passarà per brillar amb el Barça. De fet, ja va ser comparat amb Pérez de Vargas en el passat en una acció de fair-play en la qual Quesada va ser un exemple a nivell estatal.

Albert Quesada torna a trucar a la porta del primer nivell de l'handbol guanyant el Campionat Mediterrani i ara el seu camí passa per dominar Europa.