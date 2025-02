Els valors d'un esportista tarragoní que han traspassat fronteres: «El futbol hauria d'aprendre»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El món del futbol hauria d'aprendre de l'handbol en molts aspectes, especialment en l'esportivitat i en els valors competitius. El porter de Castellvell del Camp, Albert Quesada, s'ha convertit en un dels protagonistes de la setmana després de deixar una imatge que ha traspassat fronteres i s'ha convertit en un exemple de fair-play a nivell nacional.

Aquesta acció va tenir lloc en un dels partits de la concentració de la selecció espanyola d'Hispanos Promesas (generacions 2008-2009), al Centre d'Alt Rendiment de Sierra Nevada. En un duel entre els seleccionats, el porter de Castellvell del Camp semblava que havia rebut un impacte amb una pilota a la cara en intentar aturar una jugada. Aquest tipus de partits compten amb àrbitres oficials, i, el col·legiat va seguir amb la norma i va expulsar el davanter de l'equip contrari per dos minuts, perquè colpejar al cap de forma intencionada comporta aquesta sanció.

Albert Quesada va actuar ràpidament per corregir la decisió arbitral indicant que la pilota li havia tocat a l'espatlla i no directament a la cara, i, d'aquesta manera, evitar que l'equip contrari es quedés amb un home menys i, al seu temps, que el seu equip guanyés aquest avantatge. En l'handbol, el respecte al rival i a l'àrbitre és crucial i Quesada ho va demostrar en un acte de fair-play que va fer ressò la Real Federación Española de Balonmano i, al seu temps, molts sectors de l'Estat.

Quesada, jugador que milita al juvenil del Barça, va seguir d'aquesta manera els passos del porter del primer equip Pérez de Vargas qui, en la fase prèvia del Mundial masculí disputada el passat mes de gener, també va corregir una decisió arbitral per evitar una expulsió injusta.

En aquest punt, s'ha de fer referència a unes declaracions d’Hansi Flick, entrenador del Barça de futbol. Abans del partit del seu equip contra el Rayo del darrer dilluns, va posar l’handbol com a exemple per fer una crida a tenir més respecte pels àrbitres després d'una setmana marcada a la Primera Federació per la polèmica envers el Real Madrid en el duel contra l'Osasuna. «Només hauríem d’aprendre de l’handbol pel que fa al tracte amb els àrbitres», va afirmar. L’entrenador alemany va insistir en la necessitat de seguir el model d’aquest esport: «M'agrada molt l'handbol i penso que hauríem d’aprendre més d’aquest esport. Quan l’àrbitre pita una falta, la pilota al terra i a defensar. No es pot perdre temps ni energia en protestes», va respondre quan el van qüestionar sobre la polèmica relacionada amb el «fuck off» de Jude Bellingham, jugador del Real Madrid.