El CV Sant Pere i Sant Pau exhibeix múscul i es classifica a la final

Davant les adversitats, el CV Sant Pere i Sant Pau va exhibir múscul per classificar-se a la final de la Lliga Catalana Superlliga. Els de Vlado Stevovski es van imposar en els dos partits disputats el darrer dissabte al pavelló Sant Pere i Sant Pau, malgrat les baixes entre la plantilla.

Els fitxatges Denys González, Dayan Torres i Moisés Vázquez no van poder participar en la competició perquè encara no han superat els problemes burocràtics que els impedeixen arribar a Tarragona. A més, Elio Carrodeguas tampoc va estar disponible després de torçar-se el turmell el darrer dimarts en un amistós contra el Teruel. A aquesta llista es va sumar dissabte Álex Llerena, que també es va lesionar i va deixar l’equip de Vlado Stevovski sense cap receptor. En aquesta situació, el lliure Cristian Rodríguez es va haver de reconvertir i jugar de receptor per omplir el forat.

Malgrat les circumstàncies, el CV Sant Pere i Sant Pau es va emportar les dues victòries davant la seva afició. La primera va ser ajustada per 2-1 contra el Volei Arenys i, finalment, van tancar amb un 3-0 contra el CV Roquetes per acabar en primera posició.

D’aquesta manera, els cooperativistes jugaran la fase final la aquest cap de setmana, i serà també en el pavelló Sant Pere i Sant Pau perquè és l’equip amb millor classificació nacional. Els rojillos jugaran la semifinal contra el Vikings Volei Prat i, en cas de guanyar, jugaran la final contra el vencedor del duel entre el Barça i el CV Roquetes aquest cap de setmana.