El CV Sant Pere i Sant Pau, a l’espera de comptar amb les tres peces clau

El CV Sant Pere i Sant Pau ha començat la pretemporada amb tres baixes importants. El conjunt de Vlado Stevovski es troba a l’equador de la preparatòria de cara a la Superlliga 1 i el tècnic encara no ha pogut gaudir de tota la plantilla perquè els tres jugadors més importants no han pogut arribar a Tarragona. Els cubans Dayan Torres i Denys González, així com el veneçolà Moisés Vásquez es troben immersos en una lluita contra la burocràcia per aconseguir els permisos necessaris per entrar al país.

Des de l’entitat cooperativista fa més d’un mes que treballen en gestions per aconseguir la documentació necessària i esperen que la situació es pugui haver solucionat entre finals d’aquesta setmana i la pròxima. De moment, el conjunt rojillo ja ha disputat tres amistosos sense els tres homes que apunten a fer un salt de qualitat a l’equip.

Denys González arriba a l’equip per suplir la baixa de Rolando Hernández després de jugar a la màxima divisió xinesa, mentre que Moisés Vásquez és el nou central de l’equip i la darrera temporada va jugar al Partizani Triana d’Albània. Finalment, el cubà Dayan Torres és el nou col·locador de l’equip i l’any passat va jugar al Cienfuegos de Cuba. L’absència de Torres és la més sensible, perquè la figura del col·locador és la posició més important de l’equip, i la que necessita estar en millor sintonia amb la resta de companys.

Aquesta situació afecta el joc de l’equip, ja que, com més triguin en arribar, menys temps d’adaptació a l’estil Stevovski tindran els fitxatges abans de començar la competició el 5 d’octubre. A més, també està afectant l’actual dinàmica de treball de l’equip. De fet, per poder fer partits d’entrenament, el tècnic Vlado Stevovski es va tornar a vestir de curt com a col·locador i rememorar el seu temps d’entrenador-jugador. Això sí, va demostrar que encara té la mà trencada.

Pel que fa als amistosos, el jove talent de la casa, Pablo Rosales, ha carregat a la seva espatlla el paper de col·locador, i ho ha fet amb excel·lents resultats. Fins ara, el Sant Pere i Sant Pau ha disputat tres partits amistosos, dos d’ells contra el CV Teruel, un dels equips més potents de Superlliga 1 i també van enfrontar-se contra el CV Roquetes de Superlliga 2.

Dissabte els cooperativistes arrenquen la primera competició oficial: la Lliga Catalana Superlliga. Els cooperativistes disputaran la fase de grups contra el CV Roquetes i l’Arenys Vòlei al pavelló Sant Pere i Sant Pau. En cas de quedar entre els dos primers, disputarà la fase final per guanyar el títol en el mateix escenari entre el 28 i 29 de setembre, encara sense saber si podran comptar amb els tres fitxatges.