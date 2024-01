La Canonja, el poble que respira handbol

La Canonja és un municipi d’handbol. Així ha sigut des dels anys vuitanta amb l’aparició de l’equip local TDM Canonja, que va tenir la seva època daurada després de pujar a Primera Nacional a principi dels 2000 i també des de la creació de l’entitat Amics de l’Handbol la Canonja (AHC), que va agafar el relleu el 2017. A més, això es va veure reflectit ahir quan el Barça i el Puerto Sagunto, dos equips de la lliga Asobal –la màxima competició de l’handbol estatal– van disputar un amistós a un pavelló Josep Canadell i Veciana que estava ple fins a la bandera. Fins i tot, una desena d’intrèpids van aprofitar la finestra que tocava al carrer per veure el partit.

Les graderies es van tenyir de blau, els colors de l’AHC, amb tots els nens i nenes dels equips de la base presenciant com els seus ídols jugaven a la mateixa pista on els joves entrenen cada dia. Van poder veure a superestrelles com Aleix Gómez i Gonzalo Pérez de Vargas, jugadors que, fa pocs dies, estaven disputant l’europeu d’Alemanya amb la selecció espanyola. El porter, Pérez de Vargas, va ser el més corejat, perquè cada aturada que aconseguia es transformava en una gran celebració a la graderia. De fet, el Barça va ser el principal atractiu. El campió de les darreres 13 edicions de la lliga Asobal partia com a favorit a la pista i a la graderia, sobretot quan els joves cantaven l’himne blaugrana. Amb tot, la competició i la gresca, acompanyada per un speaker especialment actiu, va acabar dominant i cada acció, tant del Puerto Sagunto com del Barça, va ser celebrada amb emoció.

Aquest èxit va venir de l’esforç conjunt de gairebé totes les forces del municipi. El Barça Handbol i el Puerto Sagunto, equip entrenat pel tortosí Toni Malla, volien jugar un partit amistós per preparar-se al retorn a la competició el proper cap de setmana.

Els dos equips buscaven un punt intermedi en el desplaçament, i ràpidament va aparèixer l’opció de la Canonja. El president de l’AHC, Óscar Alejandro, va destacar que acollir aquest esdeveniment «és una mostra d’orgull per l’handbol de la Canonja. No només posa el municipi en el mapa per a tots els amants d’aquest esport, sinó que també és una recompensa al treball realitzat per tots». De la mateixa manera, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja, Miki Pérez, va subratllar que «la valoració no pot ser més que positiva. Apropar l’handbol del millor nivell a la nostra canalla i a tot el municipi és un privilegi». A més, va afegir que «veure el pavelló així de ple fa molt de goig. Fins i tot fa pensar d’ampliar les graderies, tot i que tot al seu temps. La idea és que amb aquest vincle surtin més coses i que el nostre equip hi pugui participar. Actes com aquest són el resultat de l’esforç de tot el poble, i per aquest motiu no tinc més que paraules d’agraïment».

Un club en creixement

Els Amics de l’Handbol de la Canonja van sorgir el 2017 per la necessitat d’antics jugadors de la TDM de tornar a crear un equip. Óscar Alejandro al capdavant, any rere any s’ha forjat un club centrat en el creixement i la formació que ja compta amb més de 140 joves repartits en onze equips. El més recent va ser el sènior femení, creat aquest mateix any. «No volíem perdre totes les jugadores que feien el pas del juvenil al sènior així que hem format un equip perquè tinguin una projecció dins del nostre club», va assenyalar Alejandro al mateix temps que es posava com a objectiu crear un sènior masculí.

La projecció de l’equip ja ha acabat per saturar el pavelló, però l’Ajuntament té previst solucionar-ho enguany amb la construcció d’un polilleuger que permeti que l’handbol continuï creixent i que vegi el naixement de nous equips d’altres esports.

De moment, 200 persones van presenciar ahir amb emoció la victòria per 38-24 del Barça al Puerto Sagunto, amb la presència del president de la Federació Catalana i llegenda de l’handbol Jaume Fort i també amb la certesa que el municipi és un referent provincial en aquest esport.