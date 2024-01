La Canonja, el pueblo que respira balonmano

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La Canonja es un municipio de balonmano. Así ha sido desde los años ochenta con la aparición del equipo local TDM Canonja, que tuvo su época dorada después de subir a Primera Nacional a principio de los 2000 y también desde la creación de la entidad Amigos del Balonmano la Canonja (AHC), que tomó el relevo en el 2017. Además, eso se vio reflejado ayer cuando el Barça y el Puerto Sagunto, dos equipos de la liga Asobal –la máxima competición del balonmano estatal– disputaron uno amistoso en un pabellón Josep Canadell i Veciana que estaba lleno hasta la bandera. Incluso, una decena de intrépidos aprovecharon la ventana que tocaba en la calle para ver el partido.

Les graderías se tiñeron de azul, los colores del AHC, con todos los niños y niñas de los equipos de la base presenciando cómo sus ídolos jugaban a la misma pista donde los jóvenes entrenan cada día. Pudieron ver en superestrellas como Aleix Gómez y Gonzalo Pérez de Vargas, jugadores que, hace pocos días, estaban disputando al europeo de Alemania con la selección española. El portero, Pérez de Vargas, fue el más coreado, porque cada paro que conseguía se transformaba en una gran celebración en la gradería. De hecho, el Barça fue el principal atractivo. El campeón de las últimas 13 ediciones de la liga Asobal partía como favorito a la pista y a la gradería, sobre todo cuando los jóvenes cantaban el himno azulgrana. Con todo, la competición y el jolgorio, acompañada por un speaker especialmente activo, acabó dominando y cada acción, tanto del Puerto Sagunto como del Barça, fue celebrada con emoción.

Este éxito vino del esfuerzo conjunto de casi todas las fuerzas del municipio. El Barça Handbol y el Puerto Sagunto, equipo entrenado por el tortosino Toni Malla, querían jugar un partido amistoso para prepararse al retorno a la competición el próximo fin de semana.

Los dos equipos buscaban un punto intermedio en el desplazamiento, y rápidamente apareció la opción de la Canonja. El presidente del AHC, Óscar Alejandro, destacó que acoger este acontecimiento «es una muestra de orgullo para el balonmano de la Canonja. No sólo pone el municipio en el mapa para todos los amantes de este deporte, sino que también es una recompensa al trabajo realizado por todos». De la misma manera, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de la Canonja, Miki Pérez, subrayó que «la valoración no puede ser más que positiva. Acercar el balonmano del mejor nivel a nuestros chiquillos y a todo el municipio es un privilegio». Además, añadió que «ver el pabellón así de lleno hace mucho gozo. Incluso hace pensar ampliar las graderías, todo y que todo a su tiempo. La idea es que con este vínculo salgan más cosas y que nuestro equipo pueda participar. Actos como este son el resultado del esfuerzo de todo el pueblo, y por este motivo no tengo más que palabras de agradecimiento».

Un club en crecimiento

Los Amigos del Balonmano de la Canonja surgieron en el 2017 por la necesidad de antiguos jugadores de la TDM de volver a crear un equipo. Óscar Alejandro al frente, año tras año se ha forjado un club centrado en el crecimiento y la formación que ya cuenta con más de 140 jóvenes repartidos en once equipos. El más reciente fue el sénior femenino, creado este mismo año. «No queríamos perder todas las jugadoras que daban el paso del juvenil al sénior así que hemos formado un equipo para que tengan una proyección dentro de nuestro club», señaló Alejandro al mismo tiempo que se ponía como objetivo crear un sénior masculino.

La proyección del equipo ya ha acabado por saturar el pabellón, pero el Ayuntamiento tiene previsto solucionarlo este año con la construcción de uno poliligero que permita que el balonmano siga creciendo y que vea el nacimiento de nuevos equipos de otros deportes.

De momento, 200 personas presenciaron ayer con emoción la victoria por 38-24 del Barça en el Puerto Sagunto, con la presencia del presidente de la Federación Catalana y leyenda del balonmano Jaume Fort y también con la certeza de que el municipio es un referente provincial en este deporte.