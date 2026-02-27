FUTBOL
El Nàstic vol celebrar el 140è aniversari guanyant l’Antequera
Els grana necessiten donar continuïtat a les bones sensacions contra l’equip que va iniciar la crisi
El Nàstic de Tarragona té diumenge un dia molt especial. L’entitat grana celebra el seu 140è aniversari amb una jornada plena d’actes que té com a plat principal el duel contra l’Antequera a les 16 hores. Aquest és un duel assenyalat també pel que significa. Els grana necessiten un bon resultat per allargar les sensacions aconseguides contra l’Atlético Madrileño i allunyar-se de la part baixa. A més, ho farà contra l’equip que va iniciar la crisi de resultats.
El conjunt grana sap de primera mà els perills de l’Antequera. A la primera volta, el Nàstic arribava al duel després de guanyar amb contundència a tot un Cartagena. Un triomf que hauria d’haver donat ales, però que va acabar amb l’equip estavellant-se amb un 4-2 al Maulí en el darrer duel de la temporada. Aquest particular accident va ser el primer esgraó del descens als inferns per al conjunt grana. Parralo va reconèixer que la derrota va afectar més de l’esperat a un Nàstic que va encadenar quatre derrotes consecutives enfonsant-se així en una crisi en tots els estaments. Diumenge, aquest partit suposarà una motivació extra a un equip que va guanyar-se un impuls contra l’Atlético Madrileño.
Futbol
Osama Chit, de créixer jugant a la Floresta a enfrontar-se al Nàstic
Arnau Montreal Quesada
Pel que fa al conjunt andalús, la dinàmica iniciada després de vèncer el Nàstic va ser totalment oposada. Els d’Abraham Paz han aconseguit 18 de 24 punts possibles i tenen encara un partit ajornat per disputar. Aquesta ratxa els situa vuitens, però amb la possibilitat d’entrar a la zona de play-off segons el desenllaç de la resta de duels ajornats.
En aquest temps, l’Antequera ha brillat especialment fora de casa. Els andalusos han assaltat els camps de l’Hércules, Marbella i Teruel, tots amb un resultat efectiu de 0-1. Només han perdut un partit per 2-1 contra l’Alcorcón. Aquesta efectivitat arriba d’una línia defensiva reforçada amb el jove del Betis Félix Garreta, però també del nivell dels seus atacants.
En el partit en el Maulí, l’extrem Ousama Siddiki va ser la gran amenaça. Ell sol va esqueixar la defensa del Nàstic com va voler, anotant un doblet. En la resta de partits fora de casa ha sigut clau. De fet, va servir el gol de la victòria tant contra l’Hércules com el Marbella. Amb tot, els andalusos arriben a Tarragona després d’encaixar una dolorosa derrota contra l’Europa per 0-2, així que també afronten el duel com un impuls per no perdre pistonada de cara a les posicions capdavanteres.
Més eines que mai
Cristóbal Parralo tindrà un beneït mal de cap a l’hora de preparar el duel de diumenge. La victòria contra l’Atlético Madrileño va reforçar el mig del camp format per Mángel, Gelardo i Pol Cid, i també va donar ales al pobletà Manuel Pavón. Ara, el tècnic recupera als habituals titulars Marc Montalvo i Óscar Sanz i haurà de triar les peces adequades per mantenir la dinàmica. Qui sí que estarà serà Ander Zoilo, que va pispar-li la posició a Delgado amb dues assistències que el premiaran amb la continuïtat al Nou Estadi Costa Daurada.