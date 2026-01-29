FUTBOL
Aitor Gelardo, Hugo Pérez i Ander Zoilo, presentats com a aire fresc per al Nàstic
Dos d'ells ja han debutat amb la samarreta grana
El Nàstic va presentar ahir els tres fitxatges d'hivern Aitor Gelardo, Hugo Pérez i Ander Zoilo. Els tres jugadors representen un aire fresc i dos d'ells ja han debutat amb la samarreta grana.
Gelardo arriba com un dels escuders de Parralo «l'any passat vaig extreure el meu millor rendiment gràcies a ell». Pérez va apuntar que «em vaig sentir bé i vinc a aportar el màxim». Finalment, Zoilo va destacar que «sóc un lateral amb molt de recorregut i no se'm supera fàcilment en defensa».
Nàstic
El secretari tècnic del Nàstic, Sergi Parés: «Els que han de tirar endavant això són els jugadors que tenim aquí»
Arnau Montreal Quesada