Aitor Gelardo, Hugo Pérez i Ander Zoilo, presentats com a aire fresc per al Nàstic

Dos d'ells ja han debutat amb la samarreta grana

Imatge dels tres nous jugadors del Nàstic.Gerard Martí

El Nàstic va presentar ahir els tres fitxatges d'hivern Aitor Gelardo, Hugo Pérez i Ander Zoilo. Els tres jugadors representen un aire fresc i dos d'ells ja han debutat amb la samarreta grana. 

Gelardo arriba com un dels escuders de Parralo «l'any passat vaig extreure el meu millor rendiment gràcies a ell». Pérez va apuntar que «em vaig sentir bé i vinc a aportar el màxim». Finalment, Zoilo va destacar que «sóc un lateral amb molt de recorregut i no se'm supera fàcilment en defensa».

